La 11e édition du Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile se tient les 14 et 15 novembre à Paris. Cette filière emploie aujourd'hui près d'un million et demi de personnes.

Une infirmière aide une personne âgée à marcher sur un trottoir à Mulhouse (illustration) © Maxppp / Jean-Francois Frey

Les services à la personne regroupent 18 métiers différents : aide médico-psychologique, employé de ménage à domicile, agent d'entretien de petits travaux et de jardins, opérateur de téléassistance, auxiliaire de vie sociale... Tous ces métiers sont mis à l'honneur lors du Salon des services à la personne et de l’emploi à domicile qui se déroule les 14 et 15 novembre à Paris, pour la 11e édition.

D'après les chiffres communiqués par le ministère de l'Économie et des Finances, 2,7 millions de Français ont bénéficié de services à la personne en 2014. La direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) révèle qu'en 2015, près de 3 organismes prestataires sur 4 sont des entreprises privées (micro-entrepreneurs compris). Leurs heures d’intervention à domicile continuent de croître (+7,4 %). À l’inverse, l’activité des autres organismes prestataires (associations et organismes publics) diminue encore de 2,2 %.