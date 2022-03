Après une saison noire pour cause de Covid, les professionnels de la montagne comptaient beaucoup sur cet hiver. Leurs espoirs n’ont pas été déçus. Dans certaines stations, la fréquentation à la fin de la saison pourrait égaler voir dépasser celle de l’hiver 2018-2019, dernier hiver avant la pandémie.

La saison s'annonce mieux qu'espéré dans la station de Flaine © Radio France / Philippe Lefebvre

"Cela fait 15 ans que je suis à Flaine et je n’avais jamais vu cela !" Pierre Claessen, le directeur de l’office du tourisme de la station de Haute-Savoie a encore du mal à croire à l’incroyable saison qu’il vient de vivre. Tout semblait pourtant mal commencer avec la cinquième vague et le re-confinement des Anglais juste avant le début de la saison. Un coup dur à n’en pas douter car les skieurs britanniques représentent en temps normal 30% des clients de la station durant l’hiver. Des clients qui ont la réputation d'être très dépensiers.

Un niveau pré-pandémie

Mais "à la mi-janvier tout s’est débloqué", reconnait Charlotte Nuques Capoen, directrice commerciale de la chaine d’hôtels Rockypop qui vient d’ouvrir un établissement dans la station et pour qui le retour des Anglais à partir du 17 janvier a été le signe du véritable démarrage de la saison.

Mieux, très vite les réservations se sont envolées pour atteindre un taux de remplissage de 95% lors des vacances scolaires de février. un résultat exceptionnel qui fait dire aux plus optimistes à Flaine que le taux de fréquentation moyen sur l’ensemble de la saison pourrait frôler les 90%. Autrement dit, un chiffre proche de celui de l’hiver 2018/2019, c’est-à-dire avant la pandémie.

Pas encore la fin d'un modèle

Toutefois, tous ceux qui vivent de l’or blanc ne partagent pas l’enthousiasme des hôteliers et des restaurateurs. Du côté des autres commerces et notamment des supermarchés, les résultats ne sont pas exceptionnels car si les vacanciers sont venus en nombre, ils n’ont finalement pas dépensé plus que d’habitude. Et du côté des bureaux de l’école de ski français, on indique que sur les 90 moniteurs que compte la station, 70 ont travaillé régulièrement durant la saison, à l’exception des périodes de vacances scolaires françaises où là, paradoxalement, on manquait de moniteurs.

Après l’hiver noir de 2020/2021, on constate que le moral est revenu dans les stations de sports d’hiver. Frederic Marion, le directeur du domaine skiable : "On nous disait que c’était la fin d’un monde, d’un modèle mais nous sommes encore là car le ski et la montagne attirent encore les gens. Dans les stations d’altitude qui fermeront entre le 24 avril et le 8 mai comme Flaine, Val Thorens ou Avoriaz on compte beaucoup sur une clientèle plus jeune, celle du ski de printemps, adepte de longues journées où se mélangent ski et fêtes au soleil."