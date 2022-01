Quel impact la vague de contaminations Omicron aura-t-elle sur le monde du travail et l'économie ? Dominique Carlac'h, vice-présidente et porte-parole du MEDEF, était l'invitée de France Inter.

Pour endiguer la propagation du virus, le gouvernement impose 3 jours minimum de télétravail par semaine © AFP / XOSÉ BOUZAS / HANS LUCAS

La flambée des cas de Covid-19, alimentée par Omicron, représente un défi de taille pour les entreprises. Afin de limiter la propagation du virus, le gouvernement a décidé d'imposer 3 jours minimum de télétravail pour les postes qui le permettent. Dans le même temps, les règles d'isolement pour les cas contact ont été assouplies : finie la quarantaine pour les personnes vaccinées, qui devront en revanche se soumettre à plusieurs tests consécutifs. Comment les entreprises s'adaptent-elles à ces nouvelles règles ?

Invitée du 13/14 de France Inter, Dominique Carlac'h, vice-présidente et porte-parole du MEDEF a répondu ce lundi aux questions de Bruno Duvic et des auditeurs.

FRANCE INTER : Y-a-t-il déjà beaucoup d'absentéisme en cette rentrée de janvier dans les entreprises ?

DOMINIQUE CARLAC'H : "Nous aurons les chiffres en fin de semaine. Même si la conjoncture économique est bonne, l'arrivée du variant Omicron nous a mis un coup sur la tête. La difficulté va être de garder un optimisme économique, social et sanitaire. Il faut faire attention au télétravail. On était tous alignés en fin d'année dernière, avec les partenaires sociaux, représentants des patrons et des salariés, pour dire qu'il n'est pas toujours LA solution, pour avoir une vie économique et une vie sociale normale.

Trois jours minimum de télétravail par semaine, on l'a déjà fait, lors de la première vague de Covid-19. Des difficultés ont été relevées dans les secteurs des assurances et des banques, car le diable se niche dans les détails. On pourrait croire que, dans la banque, tout est télétravaillable. Sauf que certaines banques, pour des raisons de sécurité informatique, n'autorisent pas leurs agents à visualiser les comptes des clients depuis chez eux."

Aujourd'hui, ces secteurs s'adapteront-ils ?

"Dans le secteur des études, on peut facilement télétravailler, mais, c'est la santé psychologique des personnes qu'il faut aussi prendre en compte. La tension nerveuse s'installe quand on est en visio en permanence avec ses collègues. Par ailleurs, il peut y avoir dans certaines entreprises un sentiment d'injustice entre cols blancs et cols bleus. Dans certaines industries par exemple, comme l'aéronautique : si vous êtes en bureau d'études vous pouvez travailler à distance. Si vous êtes sur une ligne de production, là, vous ne pouvez pas. C'est une injustice ressentie au sein d'une même entreprise, et il faut donc faire le nécessaire pour gérer cela. Mais trois jours par semaine de télétravail, on le fera."

Auriez-vous des réticences malgré tout ?

"Elles ne portent pas sur l'organisation du télétravail, car on sait le faire. Je rappelle qu'avant le Covid, seulement 3% des salariés bénéficiaient d'un accord de télétravail. Aujourd'hui, tout ceux qui en avaient la possibilité ont télétravaillé à un moment donné. Là où cela a été plus compliqué, c'est d'admettre l'existence de sanctions. Cela a été interprété par les chefs d'entreprises comme une rupture de confiance. Mille euros par salarié, quand on sait qu'un faux pass vaut une amende de 135 à 1000 euros, alors que c'est un acte délibéré d'incivisme, là ça a fait grogner. Pourquoi mettre en place des sanctions ? Il y a toujours des mauvais élèves, mais la majorité des entreprises ont joué le jeu.

La notion importante c'est la notion de poste télétravaillable. Tous les postes ne sont pas télétravaillable à 100%. Trois jours minimum, ça permet d'avoir un bon équilibre."

Y aura-t-il des autotests distribués gratuitement dans les entreprises ?

"Ce n'est pas encore prévu, mais chaque entreprise établit son protocole. Par exemple, ce matin, je me trouvais dans une société dans laquelle il a été décidé la distribution de masques FFP2 et d'autotests."

La productivité a-t-elle été affectée par le télétravail ?

"Je ne sais pas si on peut parler d'impact positif ou négatif. Ce qui est sûr, c'est que ça a changé les méthodes de travail. Seul chez soi, on peut avancer plus vite, car on n'est dérangé par rien. Le problème, c'est qu'il manque des interactions, et cela peut ralentir les choses. Deux ans après le début de l'épidémie, on voit des phases d'accélération, favorable pour la productivité, et des phases de doutes où celle-ci n'est pas favorisée."

Que faire pour les patrons totalement opposés au télétravail ?

"On va essayer de les convaincre. Nous allons envoyer d'ici la fin de la semaine des notes de recommandations pour bien organiser le télétravail. On a fixé un accord interprofessionnel pour cela. Mais dans certains secteurs, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place."

Allez-vous développer le télétravail à l'avenir parce qu'il a un impact positif sur l'environnement ?

"On a une commission qui s'occupe de cela au Medef. La transition écologique fait partie de nos préoccupations. D'ailleurs on est heureux que le nucléaire ait été classé comme énergie verte par la Commission européenne. Le nucléaire est propre et emploie beaucoup de monde, et c'est un facteur de compétitivité de la France."

Les entreprises ont-elles des difficultés à rembourser les prêts garantis par l'État ?

"Quelques entreprises ont du mal à les rembourser. Dans le monde du sport, elles vont être encore impactées. Il va falloir retourner vers des aides, fixer un seuil pour déterminer en deçà de quel pourcentage de baisse on pourrait obtenir une aide. C'est ce qui va être discuté désormais."