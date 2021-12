Pour le PDG du groupe ADP (aéroports de Paris), le trafic aérien s'affaiblit mais "ce n'est pas l'effondrement" actuellement. Mais la situation va fortement dépendre "de ce que le variant Omicron produira comme effets" dans les prochaines semaines, a estimé Augustin de Romanet, invité de France Inter samedi matin.

Augustin de Romanet, président directeur général du groupe ADP, était l'invité de France Inter samedi 4 décembre. © AFP

"Une rechute comme celle que nous avons connu en mars 2020, je ne le pense pas." Le président directeur général du groupe ADP (aéroports de Paris), Augustin de Romanet, s'est montré plutôt confiant quant à la réduction du trafic aérien, alors que l'apparition du variant Omicron du Covid-19 pourrait entrainer de nouvelles restrictions de déplacements. "Que le trafic s'affaiblisse de nouveau sensiblement, c'est possible même si ce n'est pas ce que j'observe aujourd'hui", a-t-il jugé.

"Pour le moment, ce n'est pas l'effondrement", a précisé Augustin de Romanet, invité de On n'arrête pas l'éco samedi, pour qui "tout dépendra de ce que le variant Omicron produira comme effets et ça, il est trop tôt pour le dire". Les trois points sensibles du trafic aérien actuellement sont l'Afrique australe (en raison de l'apparition du variant Omicron), Israël (qui a fermé ses vols aux non-israéliens) et le Maroc (qui a fermé ses vols pendant 15 jours).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un trafic aérien aux deux-tiers de l'activité normale

Actuellement, les aéroports parisiens fonctionnement "aux deux-tiers de leur activité normale", a précisé Augustin de Romanet avec, dans le détail, une activité plus soutenue à Orly (67%) qu'à Charles-de-Gaulle (60%). "Nos prévisions consistant à estimer que le trafic rejoindra l'asymptote des 100% entre 2024 et 2025 demeurent valable", dit-il. "Nous prévoyons 90% de retour à la normale en 2024 et, pour les 100%, on ne sait pas trop, entre 2025 et 2027."

Interrogé sur les efforts concédés par Aéroports de Paris pour faire face aux effets économiques de la crise sanitaire, Augustin de Romanet a précisé que le groupe devait à nouveau s'adapter et optimiser les vacations de ses employés. Il a tenu à saluer "les collaborateurs d'ADP qui ont accepté des sacrifices financiers pour éviter tout licenciement". "Je les en remercie et je n'irai pas plus loin, même si la situation devait se dégrader", a-t-il assuré.