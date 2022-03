Compagnies aériennes traditionnelles ou low cost, toutes devraient revoir leurs tarifs à la hausse suite à l’envolée des cours du pétrole. Une mauvaise nouvelle pour les voyageurs qui ont bien peu de chance d’échapper à une hausse importante du prix des billets.

Le 23 décembre 2021, sur le tarmac de l'aéroport de Toulouse Blagnac, les passagers procèdent a l'embarquement. © AFP / FREDERIC SCHEIBER / HANS LUCAS

C’est la conséquence directe de l’augmentation du prix du pétrole. Les billets d’avion devraient augmenter dans les prochaines semaines voire les prochains mois. Sur ce point, Marc Rochet, le directeur général d’Air Caraïbes est clair : "Le carburant représente, selon les transporteurs et les flottes d’avions, 25% du cout des compagnies aériennes. (...) Quand vous avez un produit comme le pétrole qui vient de prendre 50% en quelques jours et qui pèse pour un quart dans vos coûts, le calcul est simple et les augmentations des prix des billets seront de 10 à 12%."

"Limiter au maximum ces augmentations"

Mais la discrétion est de mise quand il s’agit de savoir quand ces augmentations entreront en vigueur et surtout de combien, car pour les compagnies aériennes cette envolée du prix du kérosène tombe au plus mauvais moment. C'est d'ailleurs ce qu'explique Alain Battisti, président de la Fédération nationale de l’aviation marchande, organisation qui représente les plus importantes compagnies aériennes françaises.

"Evidement, l’objectif des compagnies c’est de limiter au maximum ces augmentations pour éviter de détourner les passagers qui commençaient à revenir car en janvier 2022 nous n’étions pour le trafic passager français qu’à 50% de ce qu’il était en 2019", détaille-t-il.

Toutefois, du côté d’Air France, on explique qu’il n’y aura pas d’augmentation dans l’immédiat puisque la compagnie nationale a sécurisé une grande part de ses approvisionnements et de ses prix d’achat du kérosène pour les six prochains mois.

Quelles conséquences pour les voyageurs ?

Les voyageurs qui ont déjà acheté leurs seuls billets ne subiront aucune augmentation de prix car ces prix sont garantis explique-t-on chez Air Caraïbes. En revanche, pour ce que les professionnels appellent "les voyages à forfait", comprenant le billet d’avion et le séjour, les futurs voyageurs risquent de devoir mettre une nouvelle fois la main au portefeuille avant de partir. Il existe deux cas de figure :