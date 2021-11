C'est une sanction unique en Europe jusqu'à présent : la France va petit à petit faire disparaître le site américain de e-commerce Wish des résultats des moteurs de recherche. Sanction décidée par la répression des fraudes contre ce site qui vend, selon elle, trop de produits dangereux.

Le site Wish devient plus difficile d'accès pour les internautes français © AFP / Philippe LOPEZ

C'est une décision unique en France et même en Europe. Une autorité publique a demandé qu'un site disparaisse totalement des résultats de recherche, pour le sanctionner. La DGCCRF a sanctionné le site Wish pour son non-respect des normes de sécurité des produits qu'elle vend, et va donc le rendre beaucoup plus difficile d'accès pour le public. Voici cinq questions pour résumer la situation.

Qu'est-ce que Wish et qu'est-ce qui lui est reproché ?

Wish, vous en avez sûrement déjà vu la publicité sur les plateformes de vidéo ou de réseaux sociaux, avec des objets attrayants à des prix défiant toute concurrence. Fondé en 2010 et basé à San Francisco, ce site est une vaste plateforme de commerce en ligne bon marché. On y trouve de très nombreux produits bon marché, pour l'immense majorité fabriqués en Chine.

Et parmi ces produits... beaucoup d'arnaques. On ne compte plus le nombre d'avis de consommateurs et de consommatrices dont les produits reçus ne sont pas conformes à ceux commandés, avec des dimensions différentes (un objet bon marché était en fait une miniature, etc.) ou même... dangereux. Et c'est cela, tout particulièrement, qui pose problème à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) : l'autorité a analysé un panel de 140 produits, et il en ressort que 90% des appareils électriques analysés étaient considérés comme dangereux, ainsi que 62% des bijoux fantaisie et 45% des jouets.

Quelle est la sanction de la DGCCRF ?

Dans un premier temps, la répression des fraudes avait notifié Wish de la présence de produits illicites, mais n'a pas reçu de "réponse satisfaisante". La DGCCRF a donc pris une décision qui est une première à l'échelle européenne : déréférencer le site. Autrement dit, il va disparaître des résultats de moteurs de recherche ainsi que des magasins d'applications mobiles.

Conséquence de cette sanction, selon Fabien Radiquel, consultant spécialisé dans le référencement des sites web : non seulement le site devient plus difficile d'accès, mais en plus, "si demain on tape Wish et qu'on ne tombe que sur des médias qui en parlent, ça fait déjà mal. Ca fait une mauvaise pub : un pourcentage de personnes n'y commanderont plus", dit-il, ajoutant que sur les smartphones, même pour les personnes qui ont téléchargé l'appli, "il ne pourra plus y avoir de mises à jour".

Je vois encore Wish apparaître dans mes résultats de recherche, est-ce normal ?

Oui : l'effet n'est pas immédiat. "Les moteurs de recherche et les magasins d'applications mobiles ont quelques jours pour mettre en œuvre cette mesure", explique Romain Roussel, directeur de cabinet à la DGCCRF. Ont-elles le choix de l'appliquer ou non ? "Non, c'est une obligation qui leur est faite, et ce serait un délit de ne pas le faire", ajoute-t-il. La balle est donc désormais dans le camp des moteurs de recherche et des magasins d'applications.

Je suis un habitué de la plateforme, puis-je encore y faire mes achats ?

Oui. Le site reste accessible, mais seulement de deux façons. Soit par son adresse internet directe, soit pour les personnes qui ont déjà l'application (mais qui ne pourront donc plus faire les mises à jour).

En revanche, cette situation n'est que provisoire, et si Wish refuse toujours de se conformer aux normes en vigueur en France pour la sécurité de ces produits, la DGCCRF, depuis 2020, a la possibilité d'ordonner son interdiction : "Nous pourrions aller plus loin et demander à l'Afnic - l'autorité qui gère les noms de domaine en France - de supprimer ou de transférer le nom de domaine Wish", explique Romain Roussel. Dans ce cas, il deviendrait impossible de faire des achats sur Wish en France.

La décision est-elle irrévocable ?

Non. De la même manière que la situation peut empirer avec une interdiction en cas de non-conformité, l'inverse est aussi possible : si Wish finit par se plier aux normes françaises, "et ne tromperait plus les consommateurs, la mesure pourrait être suspendue", et la situation reviendrait à la normale, explique le directeur de cabinet de la DGCCRF.

Comment réagit Wish ?

Le site américain a dit mercredi entamer un recours juridique pour contester ce qu'il considère comme une action "illégale" et "disproportionnée".