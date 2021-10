Des milliers de fichiers de la plateforme de streaming Twitch ont été piratés et dévoilés sur internet. Ils révèlent notamment les salaires des streameurs. Il est fortement conseillé de changer son mot de passe.

La plateforme Twitch n'a pas encore réagit à ce piratage de données. © AFP / Jakub Porzycki /

C’est une fuite de données sans précédent pour Twitch, un piratage qui a pris par surprise la célèbre plateforme de vidéo, propriété d'Amazon, et ses utilisateurs. Ce mercredi matin, un immense fichier de 128 Go est apparu sur le forum 4chan. Il dévoile notamment les codes sources des différentes applications Twitch sur mobile, ordinateur et les consoles de jeux, mais aussi des données cryptées sur les comptes utilisateurs.

Mais ce qui a le plus attiré l'attention, c’est la révélation des revenus détaillés générés par plus de 10 000 créateurs de contenus, appelés "streameurs", ces trois dernières années, c’est-à-dire depuis 2019. Ce sont plus précisément les chiffres d’affaires que l’on peut lire, ce qui comprend les publicités, les subs (les abonnements aux chaînes) et les dons reçus.

Plusieurs millions d'euros de chiffres d'affaires

Le célèbre streameur américain Asmongold figure dans la liste, tout comme le Français ZeratoR. Sur Twitter, il confirme le montant des revenus. "OUI les chiffres du tableau ci-dessus sont vrais. Mais attention, c'est un chiffre d'affaire et non un bénéfice. Ce qui veut dire que cet argent n'est pas sur le compte en banque du créateur..."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"J’ai jamais vu un leak [une fuite, NDLR] aussi énorme", commente de son côté sur Twitter le vidéaste Hardisk. Une fuite qui inquiète aussi des streameurs plus modestes, comme notre camarade de France Inter Tanguy Pastureau.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les données diffusées permet toutefois de tordre le coup à l'idée que Twitch serait un Eldorado où l'on peut rapidement gagner des millions : certains s'amusent en effet à souligner que sur les plus 9 millions de streameurs que compte la plateforme, seuls 0,054 % gagnent plus que le Smic en diffusant leurs vidéos.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La fuite de données révèle aussi les outils pour améliorer la sécurité du site et les futurs projets de Twitch, comme Vapor. Cette plateforme doit venir concurrencer Steam, la plus grosse plateforme d'achats de jeux vidéo en ligne.

Voici la liste des streameurs qui génèreraient le plus de chiffres d'affaires sur Twitch :

1. CriticalRole, une web-série basée sur une partie de Donjons & Dragons entre comédiens – 9,6 millions de dollars

2. xQcOW – 8,4 millions de dollars

3. summit1g – 5,8 millions de dollars

4. Tfue – 5,2 millions de dollars

5. NICKMERCS – 5 millions de dollars

6. Ludwig – 3,2 millions de dollars

7. TimTheTatman – 3,2 millions de dollars

8. Altoar – 3 millions de dollars

9. auronplay – 3 millions de dollars

10. LIRIK – 2,9 millions de dollars

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

À l'heure qu'il est, aucun mot de passe n'a visiblement fuité. Mais le hacker pourrait avoir d'autres données en sa possession. Il est donc conseillé de changer son mot de passe, mais aussi d’activer l’authentification à double facteur sur votre compte. (Voici les précisions du site Numerama)

Twitch chahuté depuis plusieurs mois

Pour l'instant, il n'y a aucune réaction de la part de la plateforme de vidéo. Mais le site spécialisé Vidéo Games Chronicle, qui a été l’un des premiers à révéler ce piratage confirme : "Une source anonyme de l'entreprise a déclaré à VGC que les données divulguées étaient légitimes, y compris le code source de la plate-forme de streaming appartenant à Amazon."

Dans un message publié sur le forum 4chan, le hacker explique la raison de ce piratage : "La communauté Twitch est un cloaque toxique et dégoûtant". Il ajoute avoir voulu "les perturber et favoriser plus de concurrence dans l’espace du streaming vidéo en ligne".

Il utilise également le mot clef "DoBetterTwitch", très relayé ces dernier mois. Des utilisateurs y pointent du doigt le manque de réactivité de la plateforme et le manque de mesures efficaces pour lutter contre le harcèlement. Début septembre, de nombreux streameurs avaient appelé à boycotter le site lors d'un "Jour sans Twitch". Le but : engendrer une prise de conscience et pousser au changement des règle de modération, car certains streameurs sont cibles de raids numériques.