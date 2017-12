Walt Disney annonce avoir conclu le rachat des activités de cinéma et télévision, et les activités à l'international de Twenty-First Century Fox, pour 44,3 milliards d'euros. Un géant nait aux États-Unis, mais aussi en Europe et en Asie.

Disney rachète Fox © Reuters / Jacky Naegelen

Selon les termes de l'accord, Disney achète les studios télé et cinéma de la Fox, les chaînes FX et National Geographic, et ses actifs internationaux, notamment la chaîne indienne Star, les 39% détenus par la Fox dans le groupe européen de télévision Sky, ainsi que sa part dans la plateforme de streaming vidéo Hulu.

Fox news reste la propriété de la Fox © Reuters / Shannon Stapleton

La Fox ne conservera que la chaîne de télé hertzienne américaine Fox News (proche de Donald Trump), les stations locales, les chaînes d'information et des chaînes sportives comme Fox Sports.

Des blockbusters qui s'ajoutent à des blockbusters

Rachat gigantesque dans les médias et le cinéma © Visactu / Visactu

La plupart des films produits par les deux groupes ont été ou devraient être de gros succès en salles à travers le monde : la Fox a produit récemment "Le Crime de l'Orient-Express", "Kingsman: le Cercle d'or", "Logan", "La Planète des Singes" ou encore "Hidden Figures".

Disney a produit "Pirates des Caraïbes", "La Belle et la Bête", "Cars 3" et "Stars Wars : Les Derniers Jedi" sorti ce mercredi.

Disney a produit Cars 3 © AFP / Disney / Pixar / Collection ChristopheL

Le groupe de médias 21st Century Fox a été créé par Rupert Murdoch.

Cet achat gigantesque fait écho aux nombreuses et prestigieuses acquisitions effectuées par Disney ces dernières années. Ainsi, en 2012, l'entreprise avait racheté Lucasfilm pour 4,05 milliards de dollars. En 2009, Marvel et son catalogue de superhéros étaient rachetés, pour 4 milliards de dollars. Mais c'est en 2006 que Walt Disney avait frappé son premier grand coup en s'offrant le studio d'animation Pixar pour 7,4 milliards de dollars.

Europe

Le mariage Disney-Fox va faire naitre un géant du divertissement avec chaines de télé et contenus de premier choix en matière de films et de programmes télé. Il place également Disney comme un acteur essentiel, à travers les 39% de Sky qu'il possèdera grâce à Fox.

Disney dirige Disney Channel et XD Services en Europe, alors que la Fox apporte les réseaux Fox et National Geographics dans son catalogue de 150 chaines. Disney et Fox sont largement distribuées via le diffuseur Sky, leader des chaines payantes sur ses trois marchés-clé que sont la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Italie.

La Fox tente actuellement de racheter la totalité de Sky. L'autorité de la concurrence britannique étudie en ce moment le dossier. Fox espère un aboutissement fin juin 2018, soit avant que l'accord Disney-Fox ne prenne effet, car il ferait de Disney le plein propriétaire.

Si l'Autorité rejette le dossier, alors, selon Variety, la question sera de savoir si Disney lance une nouvelle offre de rachat sur 100% de Sky sous sa nouvelle casquette de "méga-géant". Si c'est le cas, il sera plus facile de conclure un accord. Et si Disney rachète Sky en totalité, cela risque d'ébranler considérablement les objectifs d'autres opérateurs qui veulent être diffusés via la plateforme Sky, comme les chaines pour enfants de Turner et Discovery Channel, la grande rivale de National Geographic.

Asie

Disney est plus puissante que la Fox en Asie grâce à ses franchises Marvel, Pixar et Lucasfilm. Le public asiatique aime les films d'action fantastiques à gros budgets. Variety rappelle qu'avec un marché commercial très bien organisé et le succès grandissant de Disneyland Shanghai, la stratégie de Disney en Chine s'est montrée plus efficace que celle de Fox, et prendra le dessus après la fusion.

Les risques de doublons en Asie concernent les sorties en salles. Dans Variety, un ancien de la Fox affirme :

Ça va être un bain de sang. Beaucoup d'employés de la Fox vont se retrouver sur le carreau.

À l'inverse, la Fox est dominante dans la télé en Asie, sauf en Chine. Les chaines économiques de la Fox ont été divisées il y a près de dix ans. D'un coté : le groupe Star India et de l'autre une branche "reste de l'Asie" basée à Hong Kong. Star India domine le marché des télés payantes en Inde, avec un bouquet de chaines de films et de sports.

Avec les chaines Star, Fox et National Geographic qui se portent très bien, Fox Networks enregistre des profits asiatiques supérieurs à ceux de son concurrent désormais allié.