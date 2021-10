"Il n’y a pas assez de chiffres, aujourd’hui, on ne sait pas combien ça coûte !", déplore une députée de la Meuse. Émilie Cariou dénonce l'opacité dans la filière.

La centrale nucléaire de Cruas-Meysse est située au bord du Rhône, le 19 avril 2021. © AFP / Nicolas Guyonnet

Que sait-on vraiment du prix des centrales nucléaire, du coût de leur maintenance ? Il faut souvent se contenter d'estimations dans ce secteur. Les retards s’accumulent sur le chantier de l'EPR à Flamanville, mais il est difficile d'en connaître le coût exact. Qu'en sera-t-il des mini-réacteurs SMR évoqués ce mardi par le chef de l'État, lors des annonces du plan d’investissement "France 2030" ? La position pro-nucléaire assumée par le chef de l'État pour décarboner l'économie crée des remous dans le camp écologiste, pour des raisons environnementales mais aussi d'opacité budgétaire.

Un manque d’informations

"Il n’y a pas assez de chiffres", déplore Émilie Cariou, députée de la Meuse, anciennement En Marche et aujourd'hui non inscrite. Membre de la commission des Finances, elle déposera ce jeudi avec d'autres parlementaires une proposition de loi pour réclamer plus de transparence en matière de nucléaire : "Aujourd’hui, on ne sait pas combien ça coûte ! D’ailleurs on n’en a jamais créé un seul, de SMR. On a tout à construire !"

Elle regrette cette proposition d’Emmanuel Macron, trop hâtive à son goût : "C’est étrange, et c’est une manière anti-démocratique d’annoncer un choix sans avoir même un rapport préalable d’évaluation de quoi que ce soit. Aujourd’hui, les parlementaires ne disposent absolument pas des éléments d’éclairage nécessaires pour valider des propositions en matière de nucléaire civil."

Mieux connaître les détails financiers

France Inter a pu consulter cette proposition de loi. Émilie Cariou demande que le gouvernement "remette un rapport détaillé et chiffré relatif à ses prises de décision". Elle souhaite que les députés en savent plus sur "les scénarios alternatifs prenant en compte l’arrêt définitif d’un ou de plusieurs réacteurs nucléaires pour des raisons de sûreté", mais aussi "le chiffrage financier de l’ensemble des opérations de gestion des matières et déchets radioactifs" ou encore "les participations respectives des différents acteurs publics et privés à ces financements".

L’article 2 du projet de loi "prévoit que la programmation pluriannuelle de l’énergie présente des scénarios alternatifs prenant en compte l’arrêt définitif d’un ou de plusieurs réacteurs nucléaires pour des raisons de sûreté". Émilie Cariou rappelle que la PPE de 2019 à 2028 ne présente qu’un seul scénario. Il part du postulat "que tous les réacteurs en activité (hormis les deux réacteurs de Fessenheim qui ont fermé en 2020) seront en état de passer l’étape de la quatrième décennale, c’est-à-dire de continuer de fonctionner au-delà de leur durée de vie de 40 ans."

Un projet emblématique de la filière illustre les requêtes de la députée, celui de l'enfouissement des déchets à Bure dans la Meuse. Il est impossible, déplore la Cour des comptes, d'en prétendre connaître le "juste coût". En quinze ans, l'estimation de son coût a varié du simple au triple, entre 15 et 45 milliards d'euros.