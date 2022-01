Hausse des matières premières pour nourrir les vaches, baisse de la collecte laitière, augmentation de la demande mondiale... Les facteurs sont nombreux pour expliquer la hausse des prix du beurre. Depuis septembre, les professionnels du secteur payent 30% de plus leur tonne de beurre et doivent s'adapter.

Le chef pâtissier Jeffrey Cagnes prépare une galette des rois, en janvier 2021. © AFP / Alain Jocard

Qui dit mois de janvier, dit galettes des rois et qui dit galettes des rois dit beurre. Problème, il coûte cher en ce moment partout dans le monde. C'est ce que confirme Bechir Bengediane, gérant d'une boulangerie-pâtisserie à Bois-Colombes dans les Hauts-de-Seine. Dans sa vitrine, il a déjà installé plusieurs galettes. Il prévoit d'en faire environ 2000 pendant le mois de janvier et pour cela il doit acheter environ 800 kilos de beurre : "Avant je payais le beurre en motte dans les 4,5 euros voire cinq euros le kilo, aujourd'hui ça monte à huit euros. C'est cher."

Une augmentation de 30%

Ce boulanger-pâtissier n'est pas le seul concerné. Si en France, les consommateurs sont épargnés, les professionnels, eux, voient la facture augmenter : + 30% entre les mois de septembre et décembre d'après le Cniel (le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière). La tonne de beurre s'élève désormais à plus de 5000 euros contre environ 4000 il y a quatre mois (mais on ne peut toutefois pas parler de pénurie).

Tandis que certains boulangers-pâtissiers décident d'augmentent les prix de leurs galettes, d'autres font le choix de mettre moins de beurre. Bechir Bengediane opte quant à lui pour la diversification : "On garde le même prix et on essaie de faire de la diversité : des galettes aux pommes, pommes-cassis, poire-chocolat... Puisqu'il n'y a pas de frangipane, il y a moins de beurre." Et le boulanger d'ajouter : "La galette c'est un mois dans l'année, il vaut mieux faire une bonne galette même si on perd un peu et après on a toute l'année pour gagner un peu plus."

Plusieurs facteurs expliquent cette hausse des prix du beurre

Parmi les facteurs qui peuvent expliquer cette hausse des prix du beurre, il y a une baisse de la collecte laitière en 2020, une mauvaise anticipation des stocks de la part de certains opérateurs du secteur qui ont pu sous-estimer la reprise économique cet automne, ou encore une forte demande de beurre en Asie et particulièrement en Chine (le pays a multiplié sa demande par six ces dix dernières années).

Parmi les autres facteurs, on peut également citer le fait que davantage de lait a été utilisé pour faire du fromage ou de la crème au détriment du beurre ou bien encore la "réhabilitation scientifique de la matière grasse laitière" comme l'explique le Cniel dans une note datée de décembre 2021 : "Depuis quelques années, le beurre et de manière plus générale la matière grasse laitière ont retrouvé une place de choix auprès des industriels et des consommateurs et une image davantage positive auprès du corps médical."

Hausse des tarifs des matières premières

Enfin, il ne fait pas négliger la hausse des tarifs des matières premières comme l'explique Jean-Marc Chaumet, économiste au Cniel : "Les éleveurs laitiers ont tendance à donner un peu moins d'alimentation aux vaches, ce qui réduit la production de lait par vache. Donc on a d'un côté un nombre de vaches qui diminuent et de l'autre côté, une production par vache qui diminue également."

Toujours d'après le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière, le prix du beurre devrait rester élevé au moins encore pendant les trois prochains mois de cette nouvelle année.