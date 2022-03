La dynamique s'inverse. Après une année 2021 exceptionnelle, 2022 s'annonce bien plus compliqué pour les professionnels du livre, notamment les libraires. Pour s'en rendre compte, il suffit de se plonger dans les chiffres du Syndicat de la librairie française. Les ventes sont en baisse.

A Nancy, en novembre 2021, une femme de dos regarde des livres dans le rayon espace poches d'une librairie. © AFP / NICOLAS GUYONNET / HANS LUCAS

2022 commence mal pour les libraires. Les chiffres du Syndicat de la librairie française, une organisation professionnelle qui représente les librairies indépendantes, font état d'une baisse des ventes depuis le début de l'année. France Inter s'est procuré les dernières données, qui portent sur février : ainsi, le mois dernier, le chiffre d'affaires des librairies a reculé de 4,3% au global, et de 5,3% sur le livre, par rapport à février 2021. Il y a un an, les ventes étaient pourtant au plus haut (+18,2% et +20%), dopées par l'effet post-confinement.

Baisse des ventes de 10% sur un an

Le Figaro annonce même que depuis janvier 2022, les ventes en librairie ont baissé de 10 % sur un an. La guerre un Ukraine a visiblement des conséquences puisque les ventes chutent de 13% sur les trois premières semaines de mars. "L’incertitude économique et l’inflation qui accompagnent la période poussent les consommateurs à la prudence dans leurs dépenses", analyse Guillaume Husson, délégué général du SLF. S'ajoute à ce contexte, l'élection présidentielle. Au regard des chiffres, le constat de Guillaume Husson est le suivant : "Finalement, il n’y a pas eu une augmentation du nombre de lecteurs avec la pandémie, mais plutôt une hausse des achats par des lecteurs déjà très aguerris. L’embellie était donc fragile."

En 2021, une croissance inédite

La dynamique s'est donc inversée. En effet, le marché du livre en France avait connu une croissance inédite en 2021, avec une progression de 12,5% en euros constants par rapport à 2020, et de 7,4% par rapport à 2019, selon des chiffres publiés fin janvier par Livres Hebdo. D'après une étude du cabinet Xerfi/Spécific relayée par le magazine spécialisé, "jamais le marché du livre, un marché mûr dont les évolutions oscillaient chaque année depuis quinze ans entre -2% et +2%, n'avait connu un tel rythme de croissance".

Xerfi souligne que les grands bénéficiaires de l'engouement pour le livre ont été les librairies dites de deuxième niveau (de taille moyenne ou petite), avec une "croissance record" de 17,5%, suivies par les librairies de premier niveau (les plus grandes, situées surtout dans les grandes villes), avec 14,9% de croissance. L'année 2020 a été perturbée par les fermetures des commerces en raison de la crise sanitaire. En 2021 en revanche, les libraires ont vu affluer les clients pendant toute l'année.

Les rayons littérature et bande dessinée s'en sortent bien

Quand on regarde dans le détail les ventes du mois de février de cette année, le syndicat explique que "le poids de la fiction est fort, porté par une rentrée littéraire variée (...) La bande dessinée arrive en seconde position : elle représente 19,9% des ventes. La jeunesse arrive en 3e position." Dans les librairies, "les rayons littérature et bande dessinée sont ceux qui s’en sortent le mieux à l’équilibre en février." En février, le top 3 des livres les plus vendus sont : "Le Grand Monde" de Pierre Lemaitre, "Connemara" de Nicolas Mathieu, "Regardez nous danser" de Leïla Slimani. À noter, la cinquième place du livre "Les Fossoyeurs", de Victor Castanet, sur les Ehpad et la onzième place du livre de Jean-Luc Mélenchon : "L'avenir en commun. Le programme pour l'Union populaire présenté par Jean-Luc Mélenchon".