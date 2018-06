Les dernières décennies ont vue se succéder nombre de scandales dans le petit milieu du vin. Falsification d’appellation AOP, dissimulations de vins non-déclarés, mélanges, les typologies d'escroqueries ne manquent pas. En réponse, la répression des fraudes redouble de vigilance. Focus sur les typologies de la triche.

La "chaptalisation du vin", qui consiste à rajouter du sucre pour augmenter le degré d'alcool du précieux liquide est une des typologies de fraude la plus répandue. © Philippe Roy

La dernière grosse affaire en date remonte à il y a quelques jours à peine. Christophe Robert, ancien footballeur de Valenciennes, a été jugé à Bordeaux pour vente de vins frauduleux. Entre juin 2017 et mars 2018, 500 bouteilles de vin médiocres auraient ainsi été écoulé sous des appellations de grands crus pour la modique somme de 100 000 euros. Autre scandale, bien plus retentissant celui-là, a vu le Château Giscours, troisième cru classé Margaux, revenir devant le tribunal correctionnel du tribunal de Bordeaux pour "chaptalisation frauduleuse". Un procédé interdit qui se couple d'un mélange entre une cuve de merlot et de cabernet sauvignon.

Toujours source d'étonnement, ces affaires se succèdent pourtant depuis les années soixante et le premier grand scandale médiatique dans le milieu viticole corse. Le méfait ? Avoir fabriqué du vin, sans raisins. Depuis, d'autres systèmes de fraude ont été révélé dans les vignobles français et au sein de grandes familles de négociants et domaines viticoles. L'occasion de faire un point sur les divers moyens de contourner la législation rigoureuse du milieu viticole.

Chaptalisation, une réglementation stricte et des sanctions immédiates

Chaptalisation. Ce jargon quelque peu complexe désigne en réalité l'une des méthodes de tromperie les plus communes. Le procédé consiste à ajouter du sucre dans le vin pour augmenter sa teneur en alcool. Autrefois préconisé pour la conservation du vin, le système est aujourd'hui soumis à une réglementation très stricte. Interdite pour les vignobles du Sud et autorisée sous certaines conditions en France septentrionale, son utilisation crée beaucoup de frustrations et de conflit au sein de la filière.

En réalité, cette ligne dure de la répression des fraudes visent à maintenir la singularité et la qualité du vignoble français aux prises entre une demande toujours supérieur aux capacités de production. Dans les vignobles bordelais particulièrement, la chaptalisation est perçue comme une forme de sacrilège par les pairs de la profession et est passible de lourdes peines. Outre la confiscation de la production, les fauteurs encourent la prison ferme et de lourdes amendes.

AOP, Appellation d'origine... pipée ?

Près de 41% des vins français disposent d'une Appelletion d'origine protégée, dite AOP, pour un chiffre d'affaires de 19,1 milliards. Elle désigne un produit dont toutes les étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, qui donne ses caractéristiques au produit. C’est un signe européen qui protège le nom du produit dans toute l’Union européenne. Ironie ou non, c'est pour lutter contre la fraude qu'elle a été créée au XXe siècle, puis élargie à l'échelle européenne. Soumis à certaines contraintes, l'AOP garantie aux vins qui en bénéficient une "meilleure image" en terme de commercialisation, et une fourchette légèrement plus haute de tarifs. Ainsi, il n'est pas rare que des viticulteurs agrémentent leurs étiquettes d'une appellation protégée qu'ils n'ont pas reçue.

En 2017, le service de répression des fraudes (DGCCRF) a révélé qu'un négociant du Vaucluse avait mis en vente "environ 200.000 hectolitres de vin sans indication géographique ont été mis en vente avec une fausse appellation d'origine Côtes-du-Rhône et Côtes-du-Rhône Villages, dont 10.000 hectolitres avec une fausse AOP Châteauneuf-du-Pape", entre octobre 2013 et juin 2016. Une falsification qui rapporte gros puisque pour une cuve de vin d'un volume de 1.000 hectolitres présenté sous cette AOP avait une valeur marchande estimée à 700.000 euros.

La fraude à l'importation a le vent en poupe

Reposant là aussi sur une législation européenne stricte, les cas de fraude à l'importation se sont multipliés ces dernières années dans le secteur viticole, mais aussi alimentaire et textile.

En 2005, la DGCCRF intervenait chez un importateur français pour faire déboucher 230 000 bouteilles de vins bulgares falsifiées par de la glycérine de synthèse, indice de fabrication de vin artificiel, et les faire réexpédier en Bulgarie pour des usages industriels. En 2013, les services de contrôle allemands signalaient le transit par le port de Sète de citernes entières de vin bulgares présentant la même falsification, réexpédiés par l’importateur français, de bonne foi, chez un embouteilleur allemand.

En 2011, l’attaché agricole de l’ambassade d’Afrique du sud à Paris s’étonnait de la vente en France d’un vin de ce pays présenté comme Pinot rosé, alors qu’il n’y avait eu aucune exportation d’un tel vin. Les vérifications faites en France et en Belgique ont montré que la mention de cépage "Pinot" avait été rajouté sur les documents accompagnant ces containers de vin d’Afrique du Sud rosé.

Dissimulation, falsification, distribution souterraine et autres petits arrangements

Certains viticulteurs dissimulent une partie de leur récolte, non-déclarée, dans des caves et cuves cachées. Destiné à être vendu directement de manière clandestine, ou détenu à titre complémentaire, elle sert bien souvent à pallier aux récoltes déficitaires. D'autres distribuent ces surplus sous de fausses dénominations en restauration notamment pour réaliser des marges plus importantes. En 2016, un micro-entrepreneur du vin mousseux de qualité (VMQ) s’est ainsi retrouvé devant le tribunal correctionnel pour l'avoir distribué en le faisant passer pour du "petit champagne". L’examen des factures a montré que le vin mousseux utilisé pour la fraude était acheté 2,70 € la bouteille alors que le prétendu champagne de marque était revendu aux consommateurs 250 € la bouteille.

D'autres vendent leur vin sous de fausses appellations de grands crus bourgeois ou de faux millésimes et coupe le liquide en le mélangeant à d'autres vins, ou encore en l’aromatisant.

Plus que révélateur d'un secteur en proie à des pratiques véreuses, cette énumérations des systèmes de triche montre que les domaines viticoles sont soumis à de grosses pressions en terme de rendement et de réglementation. Pour les petits producteurs qui doivent maintenir leurs vignobles et les grandes maisons qui doivent préserver leur renommée, la tâche est parfois ardue.