Face à la hausse moyenne de 2% des tarifs autoroutiers qui entre en vigueur mardi 1er février, Vinci Autoroutes annonce un gel des tarifs pour l'essentiel des trajets de moins de 50 kilomètres. Il s'agit surtout de trajets domicile-travail, qui concernent les grandes agglomérations et leurs périphéries.

Deux tiers des trajets de moins de 50 kilomètres sont concernés par le gel tarifaire annoncé par Vinci Autoroutes. © Radio France / Aurélie Lagain

Bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat des automobilistes. Vinci Autoroutes décide de geler une partie des tarifs de ses péages. Le groupe exploite les autoroutes de la moitié sud de la France et des Pays de la Loire notamment. La grande majorité des trajets de courtes et moyennes distances sont concernées. Il s'agit surtout de trajets domicile-travail, qui concernent les grandes agglomérations et leurs périphéries. Les autres trajets, eux, restent touchés par les hausses de prix, quels que soient les concessionnaires.

En faveur des trajets domicile-travail

En tout, deux tiers des trajets de moins de 50 kilomètres sont concernés par le gel tarifaire annoncé par Vinci Autoroutes. La proportion monte même à 80% si l’on prend en compte les seuls trajets de moins de 30 kilomètres. Par exemple : Salon-de-Provence-Marseille, Villefranche-de-Lauragais-Toulouse, Dourdan-Paris. Ces itinéraires sont très empruntés pour des allers-retours domicile-travail, les moins chers à l'unité mais les plus nombreux.

Les trajets plus longs restent, eux, soumis à des hausses tarifaires de 2% voire plus, à compter du 1er février, après une augmentation de 0,44% début 2021, selon des arrêtés publiés dimanche au Journal officiel. La moyenne nationale, pour le premier concessionnaire de France et ses deux millions de clients quotidiens, comme pour l'ensemble des autres, sera bien de 2%. Les contrats très stricts liant les sociétés d'autoroutes à l'État prévoient une augmentation automatique des tarifs des péages tous les ans au 1er février, en fonction notamment de l'inflation et des chantiers entrepris sur le réseau.

Exemple des tronçons concernés

Cette loi tarifaire court encore pour une dizaine d'années, selon les différents concessionnaires, jusqu'à la fin des contrats actuels qui les lient à l’État jusqu’en 2026 à 2032 selon les cas.

Voici une liste d’exemples de trajets concernés par le gel de tarifs chez Vinci Autoroutes :

Trajet entre Antibes (Sophia Antipolis) et Nice (via A8)

Trajet entre Pertuis et Aix-en-Provence (via A51)

Trajet entre Salon-de-Provence et Marseille (via A7)

Trajet entre Bandol et Toulon (via A50)

Trajet entre Sète et Montpellier (via A9)

Trajet entre Lunel et Montpellier (via A9)

Trajet entre Villefranche de Lauragais et Toulouse (via A61)

Trajet entre St-Jory et Toulouse (via A62)

Trajet entre Langon et Bordeaux (via A62)

Trajet entre Bayonne et Biarritz (via A63)

Trajet entre Condrieu et Lyon (via A7)

Trajet entre Lezoux et Clermont-Ferrand (via A89)

Trajet entre Aigrefeuille et Nantes (via A83)

Trajet entre Carquefou et Nantes (via A11)

Trajet entre Dourdan et Paris (via A10)

Trajet entre Olivet et Orléans (Centre ou Nord) (via A10)

Trajet entre Tours-Nord et Tours-Centre (A10) ( tous les trajets du contournement de Tours)