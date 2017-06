Retour du Beaujolais, apparition du vin bio, leadership de la Chine, Vinexpo 2017 donne le ton à Bordeaux sur le marché mondial du vin.

Vinexpo © Vinexpo

Vinexpo se déroule à Bordeaux du 18 au 21 juin. C’est un peu le festival de Cannes du vin, grand rassemblement mondial de producteurs et importateurs de vins, d’investisseurs, de stars, de dandies, occasions de fêtes, rencontres, coups de gueule ou d’éclats. Vinexpo avec ses 2 300 exposants attend 46 000 visiteurs.

8 choses à savoir sur le marché mondial du vin

La consommation mondiale est de 267 millions d’hectolitres La Chine assurera la plus forte croissance d'importations de vins et de loin, dans les 3 prochaines années. Les Etats-Unis restent les plus gros consommateurs. Le Portugal devrait dépasser la France et devenir le premier consommateur en Europe L'Afrique met 3 pays dans le Top 10 des plus fortes croissances à venir : Côte d’Ivoire, la Namibie et le Nigéria. Ils consomment essentiellement du vin en vrac venu d'Espagne. Le rosé est le vin qui progresse le plus vite L’Italie restera la première zone de consommation de Prosecco, devant le Royaume_Uni et les Etats-Unis La France demeure le premier pays exportateur en valeur

2 nouveautés pour 2017

Le Beaujolais réapparait à Vinexpo après 10 ans d’absence et une crise de positionnement marketing Vinexpo accueille pour la première fois le World Organic Wines (WOW !), consacré aux vins bio

L'hallu totale

Lu sur Vitisphere.com, les propriétaires des vignes du château Malartic Lagravière, qui accueille la très grande et très chic Fête de la Fleur pour clore Vinexpo, ont fait raser 1,3 hectares de merlot pour installer des chapiteaux sur 2 700 mètres carrés. La fête doit accueillir 1 500 invité, 100 sommeliers. Cet arrachage massif aurait été en fait anticipé et non uniquement motivé pour les besoins de la fête.

Ecoutez le reportage de Bruce de Galzain :