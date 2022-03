Le palmarès des meilleures bandes dessinées de l'année a été révélé. Le prix du meilleur album est décerné à une BD brésilienne aux personnages hauts en couleurs: l'histoire d'une relation mère-fille baroque sur fond de favelas.

Détail de la couverture de « Écoute jolie Márcia » de Marcello Quintanilha © (Éditions çà et là)

Fauve d’or 2022 : « Écoute jolie Márcia » de Marcello Quintanilha (Éditions çà et là)

Au Brésil, Jacqueline n’en fait qu’à sa tête : la jeune fille plantureuse au verbe haut, fréquente les trafiquants du quartier, se drogue, a attrapé une MST… Bref, Jacqueline est mal partie. Sa mère, infirmière à l’hôpital se fait des cheveux blancs. D’autant que son propre compagnon n’est pas d’une grande aide... Dans des dialogues épicés, soulignés par les teintes vives du dessin, Marcello Quinthanila rend palpable l’énergie de ces femmes en conflit. Le dessinateur brésilien, dont on avait apprécié Tungstène, raconte en finesse et dans un rythme haletant le déchirement d'une mère et de sa fille.

Ecoute Jolie Marcia de Marcello Quinthanila éditions Ca et là



Planche de « Écoute jolie Márcia » de Marcello Quintanilha / (Éditions çà et là)

Fauve Prix Spécial du jury : « Des vivants » de Raphaël Meltz, Louise Moaty, Simon Roussin (éditions 2024)

Raphaël Meltz, Louise Moaty, et Simon Roussin publient chez 2024, une superbe bande dessinée sur des précurseurs de la Résistance française. Ils racontent comment une poignée d'intellectuels du Musée de l'Homme à Paris ont, dès l'été 1940, refusé l'Occupation allemande.

REGARDER | Une vidéo culture prime sur la BD :



Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

ECOUTER | Des vivants dans Bulles de BD

Fauve de l’audace : « Un visage familier » de Michel Deforge (Atrabile)

Une dystopie inquiétante, un monde futuriste où règne une forme de dictature de la technologie.



Fauve Révélation : « La vie souterraine » de Camille Lavaud Benito (Les requins marteaux)

Premier volet d’une trilogie centrée autour de l’épisode historique de l’attaque du train de la Banque de France à Neuvic en 1944. Camille Lavaud Benito nous emmène entre Paris et la Dordogne, dans une fiction à l’assise documentaire puissante. Par le biais de personnages attachants qu’on imaginerait très bien parler avec de petites voix pincées comme dans les vieux films sépia, elle nous fait partager un pan de l’histoire de France.



Fauve de la Série : « Spirou, l’espoir malgré tout, troisième partie » d’Émile Bravo (Dupuis)

"Spirou, l'espoir malgré tout" d'Emile Bravo chez Dupuis place le célèbre groom sous l'occupation allemande en Belgique.



Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Fauve Patrimoine : « Stick Rubber Baby » d’Howard Cruse (Casterman)

Récit d’autofiction pionnier paru pour la première fois aux États-Unis en 1995, Stick Rubber Baby retrace un parcours initiatique à la croisée du collectif et de l'individuel, entre la lutte pour les droits des Afro-Américains et la découverte intime de l’homosexualité...



Fauve Polar SNCF : « L’entaille » d’Antoine Maillard (Cornélius)

Dans une petite ville côtière américaine, deux lycéennes qui se rendaient à une soirée croisent la route d'un joueur de base-ball et de sa batte. Leur assassinat va bouleverser toute leur communauté et, plus particulièrement, la vie de trois lycéens Pola, Daniel et Laurie. Cette BD sur l'adolescence, inspiré des meilleurs films slasher, a été entièrement réalisée en noir et blanc au crayon à papier par Antoine Maillard. Il a lancé ce projet alors qu'il était étudiant à Angoulême puis à Strasbourg avant d'être repéré par les prestigieux New York Times et New Yorker, deux fleurons de la presse américaine pour lesquels il signe encore aujourd'hui des illustrations.

ECOUTER | Antoine Maillard, invité de Popopop



Prix Éco-Fauve Raja : « Mégantic, un train dans la nuit » d’Anne-Marie Saint-Cerny et Christian Quesnel (Écosociété)

ECOUTER | Mégantic, un train dans la nuit dans la Librairie francophone

Fauve Prix du Public France Télévision : « Le grand vide » de Léa Murawiec (éditions 2024)

"Le Grand Vide", a un titre paradoxal. Car Léa Murawiec l’auteure, remplit ses pages. Affiches, rues... tout y est dense. Entre publicités, mangas, détails à la Chris Ware (Grand prix d'Angoulême 2021), les influences sont nombreuses. Mais le dessin est unique. Premier album, coup de maître.

ECOUTER | Le grand vide dans Bulles de BD

Fauve des Lycéens : « Yojimbot t.1 » de Sylvain Repos (Dargaud)

Le monde a tellement changé depuis la troisième crise de l’homme. Au milieu des ruines, dans un décor coloré, inspiré par le cinéma d'animation japonais et les mangas, la végétation a repris ses droits. Aux rares survivants humains, on a laissé croire que l’air était toxique et que les robots qui occupent les lieux librement, étaient hostiles. Le père d’Hiro fait partie de ceux qui ne croient plus à tout ça. Avec son fils, il cherche à fuir. Qui est le plus humain, l'homme ou le robot ?

ECOUTER | Yojimbot t.1 dans Bulles de BD

Fauve Prix de la BD alternative : « Bento » de Radio as Paper (France)

On y parle de cuisine, de trains, de survie, de souvenirs honteux de collège, d’anxiété sociale et de Michel. Un ouvrage sous la rédaction en chef de Pierre Maurel.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Rappel

L'autrice féministe québécoise Julie Doucet a reçu le Grand Prix 2022 de la BD d'Angoulême 2022



Fauve Jeunesse 8-12 ans : Bergères guerrières de Jonathan Garnier et Amélie Fléchais (Glénat) raconte l’odyssée d’une jeune héroïne qui va vivre de grandes aventures dans un univers médiéval et fantastique inspiré des légendes celtiques. ECOUTER | Jonathan Garnier et Amélie Fléchais dans Popopop



Fauve Jeunesse 13-16 ans : « Snapdragon » de Kat Leyh (Kinaye)

Le jury était composé de

Fanny Michaëlis - Autrice et Présidente du jury

Florence Aubenas - Journaliste

Pierre Alary - Auteur

Romain Brethes - Journaliste Le Point

Laurent-Marc Touitou - Libraire Bulles de Salon

Michel Hazanavicius - Réalisateur, scénariste et producteur

ALLER PLUS LOIN