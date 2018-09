12 millions 402 mille 900 élèves font leur rentrée aujourd'hui et dans les jours qui viennent avec des rentrées échelonnées dans les collèges et lycées.

190 000 écoliers sont concernés par le dédoublement de classes primaires © AFP / FRED TANNEAU

Quelles sont les nouveautés, les particularités de cette année scolaire qui démarre ?

Côté effectifs, les collèges connaissent encore une poussée démographique et les classes seront chargées.

À l'inverse, l'école primaire recevra moins d'élèves en moyenne.

Dans les écoles, le dédoublement des classes de CP et CE1 dans l'éducation prioritaire se poursuit. 60 000 élèves l'an dernier, 190 000 cette année sont concernés. Les petits écoliers qui pour la plupart, 85% d'entre eux, reviennent à la semaine de 4 jours, avec des activités qui devraient se mettre en place le mercredi, c'est le fameux plan mercredi promis par le ministre Jean-Michel Blanquer.

Parmi les nouveautés : l'interdiction de l'utilisation des téléphones portables dans les écoles et collèges. Et surtout les très nombreuses évaluations. Dès les prochaines semaines, pour les élèves de CP, CE1, 6e et seconde. Et en février à nouveau pour les CP.

Ces tests de positionnement pour la classe de seconde en français et mathématiques permettront de situer les élèves qui passeront le bac nouvelle formule en 2021.

Pour eux, rien ne change au niveau des programmes mais ils devraient bénéficier de 54 heures dédiées à l'orientation au cours de l'année scolaire.

Enfin, côté enseignants, ceux qui exercent dans les zones les plus défavorisées recevront une prime de 1 000 euros dès ce mois-ci.

Les nouveautés de la rentrée scolaire 2018 © Visactu / .