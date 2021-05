Le programme de Terminale générale cherche à décrypter les relations entre les puissances et l’opposition des modèles politiques, des années 1930 à nos jours. Sélection des émissions de France Inter pour découvrir, ou approfondir, les notions.

Les années 1930 sont marquées par la montée des totalitarismes et la déstabilisation des démocraties, jusqu'au déchaînement de violence de la Seconde Guerre mondiale, dont la fin marquera la naissance d’un monde bipolaire. Viennent les années 1970-1980, décisives. Elles aboutissent à l’effondrement du bloc soviétique. Depuis les années 1990, ce sont d'autres formes de conflits et de coopérations qui invitent à repenser la société.

Fragilité des démocraties, totalitarismes et Seconde Guerre mondiale (1929-1945)

La crise de 1929

L’impact de la crise. Le 24 octobre 1929 était donc un jeudi. Un krach boursier sans précédent plonge les Etats-Unis dans la crise économique. L'émission propose un retour chronologique sur l'événement. Elle s'attarde sur les causes et les répercussions du krach, et le poids de la Bourse dans les années 1920 aux Etats-Unis. Il est également question des côtés sombres de ce capitalisme sauvage et en particuliers de son lien avec la prohibition. Et enfin elle étudie comment la vie des américains fut largement impactée : chômage, suicide, lutte sociale, naissance des syndicats. Ecouter Le jeudi noir de Wall Street dans les Chroniques sauvages de Robert Arnaut.

Pourquoi connaît-on si bien cette crise ? Après la crise de 1929, l’Amérique s’avère, dévastée par la récession économique. Or, le spectre de ces hordes de chômeurs, de ces campagnes défigurées, de ces enfants édentés hante aujourd’hui le monde post-Covid. Les médias occidentaux y font sans cesse référence. Pourquoi ? Parce que les images de la Grande Dépression sont connues de tous ! L'Etat américain, les photographes et la crise de 1929 dans l'Edito M de Sonia Devillers.

Les régimes totalitaires

Quelles sont leurs caractéristiques, leur idéologie et leurs conséquences sur l’ordre européen (régime soviétique, fascisme italien, national-socialisme allemand...) ?

Le stalinisme et l'URSS avec l'histoire d'un livre, L'Archipel du goulag dans lequel Soljenitsyne attaque de plein fouet le grand basculement en 1917 dans l’ère communiste et les terribles dérives du totalitarisme soviétique. Ecouter L’Archipel du Goulag : l’armée des mots de Soljénitsyne dans Affaires sensibles.

Toujours sur le communisme totalitaire : en septembre 1935, La Pravda publie l'éloge du mineur Stakhanov, lequel pulvérise les records de production de charbon. Il devient un héros. De loin, il a la silhouette d'un ouvrier mais, si on y regarde de près, c'est une fabrication de toutes pièces du Parti-Etat, un golem : trempé dans l'acier stalinien, multiplié ensuite en séries. L’ouvrier soviétique, héros et victime dans La Marche de l'Histoire.

Le cas du nazisme. L’arrivée au pouvoir d’Hitler en 1933 n’est pas un simple changement de pouvoir, c’est une véritable révolution, et une révolution culturelle qui vise à remonter la pente, que descendait le peuple germanique et à retrouver sa source, sa vraie nature : l'homme nazi ou la loi du sang dans La Marche de l'histoire.

La Seconde Guerre mondiale

Le programme propose d'analyser l’étendue et la violence du conflit mondial, le processus menant au génocide des Juifs d’Europe, de comprendre les conséquences de la défaite de 1940, l'occupation du pays, la collaboration, le régime de Vichy, la Résistance jusqu'à la Libération.

La défaite de 1940. En juin 1940 n'y a-t-il plus d'autre recours que la capitulation devant les Allemands ? La situation est-elle désespérée ? En fait, une partie seulement du territoire serait touchée si la panique de l'exode ne mettait, après les Luxembourgeois et les Belges, des millions de Français sur les routes. Des unités tiennent encore le choc. Les tous premiers jours de juin, quand commence une nouvelle bataille décisive sur la Somme, reconstituent l'Union nationale.

Ecoutez la série anniversaire consacrée la tragédie de juin 40. dans La Marche de l'histoire. Ici l'épisode consacré à l'exode des populations. Et là, celui la chute de Paris. Les Allemands y pénétrèrent le 14 juin 1940, y organisant de suite un défilé qui partit des Champs-Élysées mais contournant l’Arc de Triomphe ou, le même jour, le sergent Ferrand put ranimer la flamme comme à l’accoutumée.

En Europe occidentale, juin 1940 est l'aboutissement de la "drôle de guerre" et voit la défaite de l'armée française face à l'armée allemande. Les soldats français se sont livrés à une bataille terrestre, dans les airs et sur les mers. Parmi eux, des victimes en grand nombre sont à déplorer. Un épisode de l'émission RDV avec X.

La Résistance. Les politiques nationales du souvenir menées après 1945 ont mené, bien naturellement, à majorer le rôle des résistances internes. Il convient donc de distinguer des situations très diverses et surtout redonner un rôle central à la Grande Bretagne, flanquée au bout d’un moment par les Etats-Unis. C’est la Grande-Bretagne qui distribue les partitions entre les co-belligérants qui lui restent et qui lui doivent tout. C’est elle qui organise la propagande par la radio. Ce sont ses agents, ses avions, son argent qui permettent l’organisation de réseaux sur le continent. La Résistance en Europe occidentale dans La Marche de l'Histoire

Le C.N.R - Les jours heureux et le programme merveilleux. Dans Affaires Sensibles l'histoire du Conseil National de la Résistance ou comment un groupe d'hommes a rédigé clandestinement, en pleine occupation allemande, une série de grandes mesures politiques et sociales pour préparer l'après-guerre.

Jean Moulin et l’unification des mouvements de Résistance. Aux heures sombres de l’Occupation, des femmes et des hommes se rassemblèrent dans la clandestinité pour libérer la France. Un exploit du à la rencontre de deux rebelles : Charles De Gaulle, général exilé à Londres pour mener le combat, et dans l’ombre, Jean Moulin l’unificateur et chef de cette Résistance hétéroclite. Un destin raconté dans l'émission Affaires sensibles.

Les camps de concentration. Nuits et brouillard, un film pour l'histoire : dans l'émission "Affaires Sensibles", l'histoire du film d'Alain Resnais réalisé en 1955. Dix ans seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que la mémoire de la déportation est encore confuse et l'ampleur de l'extermination des juifs inavouée, le cinéaste Alain Resnais réalise le tout premier documentaire sur la tragédie. Sans jamais tomber dans l’exhibition de l’horreur, ce court métrage de 32 minutes ambitionne d’incarner « une mémoire de l’événement ».

Un témoignage sur les camps de concentration nazis. Cinéaste, résistante et rescapée de la Shoah, Marceline Loridan-Ivens a été déportée avec son père à Auschwitz-Birkenau en 1944, elle est rentrée seule à Paris l'année suivante. (Ré)écoutez Marceline Loridan-Ivens avec François Busnel dans Le Grand Entretien.

La multiplication des acteurs internationaux dans un monde bipolaire de (1945-1970)

L'émergence du tiers-monde

Comment la Guerre froide interfère avec la décolonisation et conduit à l’émergence de nouveaux acteurs sur la scène internationale.

L'affaire de Suez : quels étaient les enjeux secrets qui ont incité Français et Britanniques à intervenir en Egypte contre les ambitions de Nasser, au risque de provoquer une conflagration internationale ? Cette importante crise internationale dont on a pu craindre, un moment, qu'elle débouche sur le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. À ce moment-là, Nasser joue la carte du nationalisme arabe (panarabisme) et la crise de Suez est censée renforcer son prestige et ternir celui des puissances occidentales. Un épisode de l'émission RDV avec X.

Le cas de Cuba : La Havane et l'hospitalité révolutionnaire. La patrie ou la mort, le sacrifice s’il le faut… Dans les années 1960, les hôtes de la révolution cubaine n’entendent que de fiers propos. Jean-Paul Sartre, qui vient l’un des premiers en compagnie de Beauvoir, s’émerveille qu’ils soient tenus par de si jeunes compañeros. En 1966, il y a cinquante ans, l’enthousiasme redouble quand 82 délégations se retrouvent à La Havane, issues d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. C’est le grand rendez-vous de la Tricontinentale.

La Guerre d’Algérie : le front diplomatique. Septembre 1959. L'autodétermination, c'est la fin de la chimère d'une francisation impossible. "L'Algérie française", selon De Gaulle, c'était le tonneau des Danaïdes. Ou, du moins, une bouteille diabolique : "Essayez, disait-il, d'y intégrer de l'huile et du vinaigre ; agitez: au bout d'un moment, ils se sépareront de nouveau...". Mais, au bout du processus d'autodétermination, y aurait-il l'association, la sécession ? Et, d'abord, par quels chemins arriver à quels interlocuteurs ? Qui rencontrer ? Où ? Ecouter La Marche de l'Histoire :

Les remises en cause, économiques, politiques et sociales (1970-1991)

La modification des grands équilibres économiques et politiques mondiaux

Des chocs pétroliers de 1973 et de 1979 à l’effondrement du bloc soviétique, en passant par la révolution iranienne, à l’émergence de l’islamisme. L'année 1979 est cruciale, c’est surtout à cause des ruptures saisissantes qui se produisent autour du Proche-Orient : la révolution de Khomeiny, la rupture ente les Etats-Unis et l’Iran, entre l’Iran et l’Arabie Saoudite, l’invasion soviétique de l’Afghanistan. Une cascade de conflits va s’ensuivre, sous l’emprise desquels nous sommes toujours. L'histoire du Monde s'est faite en Asie 1979-1989 dans La Marche de l'histoire.

Un tournant général pour la France entre 1974 et 1988

Retour sur les mutations sociales et culturelles de la société française pendant une période marquée par de nombreuses réformes, mais aussi l’émergence de nouvelles questions politiques, notamment l'évolution de la place et des droits des femmes :

En 1975, il faut retenir la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse qui marque un tournant dans l’évolution des droits des femmes : retour donc sur le célèbre discours de Simone Veil à l'Assemblée en 1974 et le débat autour de la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse. Le spectre de la tricoteuse, comme on disait à l'époque. Alors on se souviendra longtemps de la lutte des femmes et de celle qui, de son ministère de la santé, a mené le combat fin 1974 contre vents et marées, contre les forces sociales, politiques et religieuses qui ne voulaient pas de cette réforme. Ecouter un épisode d'Affaires sensibles.

En 1981, ce fut aussi 'abolition de la peine de mort, obtenue par le Garde des Sceaux de l'époque, Robert Badinter.

Le monde, l’Europe et la France depuis les années 1990, entre coopérations et conflits

Nouveaux rapports de puissance et enjeux mondiaux

Dans cette partie du programme, il s'agit d'analyser les tensions d’un monde devenu progressivement multipolaire ; interroger les conditions et les enjeux de la coopération internationale ; les nouvelles formes de conflits : terrorisme, les crimes de masse et les génocides...

Le cas des attentats du 11 septembre 2001. Le 11 septembre heure par heure est à écouter ici. Et pour aller plus loin cette édition d'Affaires Sensibles propose un retour sur les attentats qui ont visé quatre bâtiments symboliques des États-Unis et provoqué la mort de près de 3000 personnes.

La construction européenne, entre élargissement et remise en question

Cette partie du programme interroge les évolutions et les crises de la construction européenne, notamment le passage de la CEE à l’Union européenne, l'évolution du projet européen et les élargissements successifs entre référendums et traités.

Le cas du Traité de Maastricht en 1992 dans La Marche de l'Histoire en 2017. À Maastricht, le chancelier Helmut Kohl et le président François Mitterrand, même s’ils sont en désaccord sur la question yougoslave, afficheront leur détermination commune. On s’interroge alors sur la capacité de l’Allemagne à faire face aux conséquences économiques de la réunification mais, si on resserre l’objectif sur la France, il faut bien constater qu’elle suscite aussi bien des questions. Ecoutez La Marche de l'Histoire sur le Traité de Maastricht.

