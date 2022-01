Ces épreuves écrites, qui comptent pour 32% dans la note finale, auront lieu les 11, 12 et 13 mai. Avec la cinquième vague de Covid-19 et la multiplication des absences, leur maintien au mois de mars aurait conduit à des "ruptures d'égalité" entre les candidats, explique le ministère.

Nées de la réforme du bac, les épreuves de spécialité se tiendront finalement du 11 au 13 mai 2022 © AFP / FREDERICK FLORIN

Un sursis de deux mois pour les lycéens qui préparent le baccalauréat. Les épreuves de spécialité, initialement prévues du 14 au 16 mars, se tiendront finalement à la mi-mai, a annoncé ce vendredi le ministère de l'Éducation nationale après une réunion avec les syndicats. "Le programme des épreuves sera le même que celui fixé pour le mois de mars. Les candidats n'auront donc pas plus de thématiques à réviser, mais uniquement plus de temps pour travailler le programme initial", précise le communiqué. En outre, "les deux jours précédant les épreuves seront consacrés, dans les établissements, aux révisions des examens, les élèves de Terminale n'ayant que leurs cours de spécialité".

Ruptures d'égalité

Ces épreuves écrites, nées de la réforme du bac, comptent pour près d'un tiers dans la note finale. Elles avaient été annulées en 2021, remplacées par un contrôle continu. Cette année, avec la cinquième vague de Covid-19 et la multiplication des absences, les syndicats alertaient sur le retard pris sur les programmes. Dans son communiqué, le ministère souligne que l'épidémie a "des conséquences, non seulement sur l'organisation même des examens, mais aussi et surtout sur les conditions de préparation des candidats", en raison "des nombreuses et successives absences pour maladie". Le maintien des épreuves au mois de mars risquait de conduire à "des ruptures d'égalité entre candidats selon les territoires ou les situations personnelle".

Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, avait assuré lundi qu'une décision serait prises dans les huit jours. Ces épreuves auront donc lieu du 11 au 13 mai. "Je suis content que notre mobilisation ait été entendue", a réagi sur franceinfo Colin Champion, président de la Voix lycéenne. "Le ministre a repris mot pour mot nos mots d'ordre."