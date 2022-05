Le syndicat Unsa Éducation publie la 10e édition de son baromètre annuel qui interroge les personnels de l'Éducation. S'ils disent toujours aimer leur métier, ils sont de moins en moins nombreux à se dire heureux, avec un désaccord croissant vis-à-vis de la politique du gouvernement.

Les enseignants sont de moins en moins nombreux à sentir du respect et de la reconnaissance dans leur métier © AFP / Aline Morcillo / Hans Lucas

"Réparer plutôt que persister" : c'est le mot d'ordre de l'Unsa Éducation, qui publie les résultats de son 10e baromètre des métiers de l'Éducation, de la Recherche et de la Culture. Selon le syndicat d'enseignants, qui a collecté 42 836 réponses parmi tous les métiers de l'éducation (un record, avance le rapport), l'évolution entre le début du premier quinquennat Macron et aujourd'hui est très visible : 87% des répondants se disent en désaccord avec les choix politiques faits dans leur secteur d'activité, contre 65% il y a cinq ans. Quand on leur demande quels mots caractérisent le mieux leur état d'esprit, ceux qui arrivent en tête sont "incertitude", "fatigue", et "colère".

Moins d'un personnel sur cinq recommanderait son métier à un jeune

Le mal-être est lui aussi en progression : en 2016, 46% des personnels disaient ressentir de la reconnaissance et du respect. Six ans plus tard, ils ne sont plus que 27%. Au total, le taux de répondants qui se disent heureux d'exercer leur profession est en léger recul, passant de 80% en 2017 à 74% en 2022. Et seuls 59% des sondés disent attendre quelque chose du prochain gouvernement, ce qui témoigne d'un espoir assez limité.

Ainsi, 92% des sondés disent aimer leur profession… mais les signes de faiblesse sont de plus en plus nombreux : 29% disent ne plus trouver de sens à leurs missions, alors qu'ils n'étaient "que" 21% en 2017. Et seulement 22% conseilleraient aujourd'hui leur métier à un jeune homme ou une jeune femme : c'est 15 points de moins qu'il y a cinq ans. "C'est inquiétant, parce qu'on voit qu'ils sont de moins en moins heureux. C'est un point d'appui, il faut absolument le travailler : on a besoin de réparer des choses, il y a eu de vraies ruptures dans ce quinquennat", analyse Frédéric Marchand, secrétaire général de l'Unsa Éducation. "Cela tombe bien, on est au début d'un quinquennat qui s'ouvre : on a besoin, dans le dialogue, dans la construction, de créer les moyens de mieux reconnaitre les personnels", ajoute-t-il.

Pouvoir d'achat et niveau des élèves parmi les préoccupations majeures

Le pouvoir d'achat est, de loin, la première préoccupation des personnels sondés, suivis par la charge de travail et les perspectives de carrière – un trio de tête qui, pour sa part, n'a pas changé par rapport à 2017. "Le trio ne change pas, mais chaque préoccupation est encore plus forte : il y a ce besoin d'un choc sur la question de la revalorisation, pour tous les personnels", explique Frédéric Marchand. Conséquence, 38% des sondés se disent près à changer de métier pour rester dans le public, et même 29% pour aller vers le privé (là encore, la progression par rapport à il y a dix ans est considérable, avec 10 points de plus qu'il y a cinq ans).

Dans les thèmes d'actualité retenus par les sondés, figure aussi le niveau général, dont 48% estiment qu'il devrait être la priorité numéro un des politiques d'éducation. "Mais il y a aussi d'autres thèmes qui ressortent, comme la question de l'orientation ou celle du climat scolaire, et des sujets majeurs du moment comme l'inclusion, la mixité sociale ou les enjeux écologiques", des sujets qui ont été pour certains absents du débat présidentiel, note Frédéric Marchand. "Il faut créer les conditions d'un débat apaisé sur ces sujets-là", conclut-il, "pour réparer le lien avec les personnels, et leur laisser le temps d'appropriation, de construire avec eux".