Une enseignante du lycée Jacques-Prévert à Combs-la-Ville a été très violemment bousculée, vendredi dernier, par un élève qui tentait de sortir de sa classe. La scène, filmée par un camarade, est devenue virale et a suscité de vives réactions politiques à droite. L'enseignante a porté plainte.

Près d'un an après l'assassinat de Samuel Paty, les réactions sont vives. Une enseignante a été violemment bousculée par l'un de ses élèves vendredi, alors qu'elle assurait son cours en Seine-et-Marne.

Quand et où s'est passée l'agression ?

Les faits ont eu lieu vendredi au lycée professionnel Jacques-Prévert de Combs-La-Ville, précise l'académie de Créteil dans un communiqué publié peu après les faits.

Sur quelles plateformes a été publiée la vidéo de l'agression ?

La vidéo de l'agression, publiée sur Tik Tok par un camarade, a circulé tout le week-end sur les réseaux sociaux. Elle a été visionnée plus d'1,6 million de fois. On y voit un élève, écouteurs aux oreilles et masque sur le menton, qui tente de sortir de la classe. "Ecartez-vous, madame", lance-t-il à son enseignante qui se place devant la porte pour l'en empêcher. Elle lui intime de "rester là", lui rappelant qu'il est "à l'école", ce à quoi il répond "Eh le Coran, poussez-vous madame, wallah poussez-vous tout de suite". Finalement il tire violemment sur la poignée, ce qui projette la professeure au sol.

L'académie de Créteil précise que le chef d'établissement est rapidement intervenu, et que l'enseignante bénéficie d'un appui psychologique.

Quelles sanctions risque l'élève et ses camarades ?

L'élève a immédiatement fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accès à l'établissement à titre conservatoire. Il s'expose à "de lourdes sanctions disciplinaires", précise le communiqué du rectorat. Un conseil de discipline va avoir lieu.

Sur le plan judicaire, l'enseignante a porté plainte ce lundi, selon le rectorat et le parquet de Melun. Une enquête a été ouverte pour "violences avec circonstances aggravantes", parce que commises envers un enseignant et dans un établissement scolaire. Elle a été confiée au commissariat de Melun.

Quant aux camarades qui ont filmé et diffusé l'agression, le rectorat de l'académie de Créteil a indiqué que le proviseur du lycée professionnel de Combs-la-Ville devait porter plainte à leur encontre.

Le Président du Syndicat national des collèges et lycées, Jean-Rémi Girard, interrogé par RMC, souhaite "une sanction exemplaire contre l'élève qui a agressé mais également contre celui qui a filmé ça, ce qui est totalement illégal", rappelle-t-il. Le tournage et la diffusion de telles images de violences sont passibles de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Daniel Auverlot, le recteur de l'académie de Créteil a condamné "avec la plus grande fermeté cet acte isolé", assurant à l'enseignante, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe pédagogique, "son soutien plein et entier".

L'académie de Créteil rappelle qu'"aucune menace, agression physique ou verbale à l'encontre [des enseignants] ne peut être tolérée".

Comment ont réagi les politiques ?

"Inacceptable!", a tweeté Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France et candidate LR à l'élection présidentielle. Elle indique vouloir rétablir "le respect du professeur". "Il faut en finir avec le Pas de vagues", insiste-elle auprès du journal le Parisien.

L'autre candidat LR à la présidentielle Xavier Bertrand parle d'une agression qui "n'est pas un incident isolé, c'est la réalité au quotidien dans beaucoup trop de nos lycées."

Eric Zemmour, qui n'est pas encore candidat, a directement partagé la vidéo de l'agression, légendée du tweet : "Voilà comment on traite les enseignantes, aujourd'hui dans certaines classes."