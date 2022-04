Aujourd'hui, le taux de mobilité des professeurs titulaires dans l'Education nationale est d'environ 1% et n'a jamais été aussi bas. Les enseignants qui ont essuyé un refus sont en train de former des recours, mais ils n'ont guère d'illusions, car il devient très difficile de changer d'affectation.

Le taux de mobilité des enseignants est en baisse et n'a jamais été aussi faible © AFP / Thibaut Durand / Hans Lucas

Tous les lundis matins depuis septembre dernier, Louise laisse sa petite fille de quatre ans en pleurs. C'est le moment pour elle de partir prendre le train pour aller travailler à 200 km de chez elle, en Bretagne. Cette professeure de français a deux autres enfants de huit et dix ans et un conjoint, qu'elle ne voit pas pendant la semaine. Elle a dû s'installer près de son établissement scolaire dans l'académie de Nantes, et paie des frais de garde pour ses trois enfants, des frais de transports et de logement.

Des sacrifices justifiés ?

"En transport, ça me coûte entre 150 et 200 euros par mois", explique-t-elle, "ensuite, il faut que je me loge, que je me nourrisse, que je me chauffe et surtout il faut que je fasse garder mes enfants. Et ça me coûte vraiment très cher parce que j'ai trois enfants qui sont à l'école élémentaire. Tous les soirs ils font entre une heure et demie et deux heures de garderie. Mon conjoint se retrouve père célibataire avec trois enfants. Il a une activité professionnelle, il a déjà considérablement aménagé son emploi du temps par rapport à mon absence en semaine mais il a des contraintes incompressibles de son côté qui font que mes enfants font de la garderie tous les jours et beaucoup d'heures."

Je ne vois pas mes enfants grandir, j'ai l'impression de vivre une double vie. (...) On ne peut pas accepter ce qui est inacceptable.

Elle a rapidement fait le calcul : "Quand j'enlève tous mes frais, je vais travailler actuellement pour 600 euros par mois. Est-ce-que pour 600 euros par mois cela justifie d'être éloignée de ses enfants ? De ne pas les voir ? De passer à côté de leur enfance ? Heureusement il y a la technologie qui est là pour qu'on puisse s'appeler, pour qu'on puisse se voir un petit peu grâce aux visioconférences mais rien ne remplace une vraie présence. Je ne vois pas mes enfants grandir, j'ai l'impression de vivre une double vie. Même si j'adore mon métier, ça devient un choix cornélien parce qu'on ne peut pas accepter ce qui est inacceptable."

Un taux de mobilité au plus faible

Louise est devenue enseignante à la suite d'une reconversion professionnelle, un métier qu'elle a choisi par passion : "Quand j'ai passé le concours, j'avais suffisamment de points pour l'académie de Rennes. Je ne pouvais pas imaginer que la situation changerait en quelques années." Sa demande de mutation dans l'académie de Rennes vient d'être encore refusée. "C'est l'une des académies les plus demandées de France métropolitaine", note-t-elle, et particulièrement dans sa discipline.

"Cette année, j'avais plus de chances d'avoir Paris intra-muros par exemple que l'académie de Rennes, ce qui est quand même assez fou ! Normalement Paris intra-muros est une zone vraiment inaccessible. J'ai fait un recours même si je ne compte pas beaucoup dessus, je sais qu'on est très nombreux à faire un recours. L'académie de Rennes, c'est un rêve qui s'éloigne parce que c'est aussi une académie où l'on continue de supprimer des postes."

Les suppressions de postes dans le second degré réduisent en effet les chances d'obtenir une mutation. Le taux de mobilité des enseignants est en baisse et n'a jamais été aussi faible. Environ 3.500 professeurs des écoles ont obtenu satisfaction cette année, ils étaient plus de 17.462 demandes à faire une demande. Même des académies qui n'étaient pas très attractives jusque-là deviennent plus difficiles à intégrer. Depuis deux ans par exemple, celle de Clermont-Ferrand exige un nombre de points plus élevé, par manque de postes.

"Il faut beaucoup plus de points. C'est du jamais vu à Clermont", raconte Anne-Sophie, qui n'a pas obtenu la mutation qu'elle demande depuis deux ans. Cette professeure d'anglais est affectée dans l'académie de Limoges et plus précisément dans la Creuse à deux heures et demie de son domicile. Avec deux enfants en bas-âge, de deux et quatre ans, elle a demandé une disponibilité et enseigne en CDD à l'université. "Malgré mon double master et mon CAPES, je travaille comme contractuelle pour 1470 euros par mois à raison de 24 à 26 heures de cours par semaine à des étudiants. Je ne sais pas ce que je vais faire en septembre 2022."

Famille ou carrière

Louise aussi s'interroge : "L'année prochaine, je ne sais pas si je serai encore enseignante parce que je n'ai pas envie d'avoir à choisir entre ma famille et ma carrière professionnelle. Je trouve que ma famille souffre beaucoup trop cette année donc j'envisage de prendre une disponibilité. C'est triste, mais aujourd'hui, je choisirais n'importe quel emploi non qualifié près de chez moi, je gagnerais plus. Ce serait beaucoup moins épanouissant sur le plan intellectuel pour moi qu'enseigner mais au moins je verrais mes enfants."

Certains collègues se sont installés là où ils enseignent, certains ont mis en péril leur vie amoureuse, ont fini par se séparer et ne voient plus leurs enfants que les week-ends.

"C'est triste d'en venir là", regrette t-elle, "mais c'est une question que je me pose très sérieusement. Dans mon établissement on est nombreux à demander l'académie de Rennes voisine. Un certain nombre de collègues se sont résignés et ont fini par s'installer là où ils enseignent mais certains ont mis en péril leur vie amoureuse, ils ont fini par se séparer et ne voient plus leurs enfants que les week-ends. Cela a des conséquences dramatiques sur les personnels."

Coralie a tenu bon mais à quel prix ? Cette professeure des écoles dans l'Orne demandait depuis huit ans sa mutation dans le Calvados où son mari travaille et d'où elle est originaire. Elle vient juste de l'obtenir. "J'ai pleuré de joie", dit-elle en riant nerveusement, "honnêtement je ne m'y attendais pas du tout, je pensais que ça allait être inaccessible étant donné que les années précédentes, très peu d'enseignants ont pu réintégrer ce département. On me disait que toutes les vannes étaient fermées. Il y a aussi beaucoup de stagiaires qui arrivent dans ce département, il y a beaucoup de personnes à placer".

Egalité mais pas équité

Quand Coralie a réussi le concours de professeur des écoles en 2014, elle avait demandé en premier choix le Calvados, en deuxième la Manche, en troisième l'Orne. En fonction de son classement, elle a obtenu son troisième choix, l'Orne. Son mari venait de décrocher un CDI et devait rester à une heure maximum de son lieu de travail dans le Calvados. Le couple a donc fait le choix de s'installer au sud de Caen et Coralie fait les allers-retours.

La première année, elle roulait 240 kms chaque jour pour se rendre dans son école. Petit à petit, elle a tenté de se rapprocher et cette année, malgré cela, elle parcourt encore 120 kms par jour. Lorsqu'elle a appris que sa demande de mutation était acceptée pour la rentrée prochaine, "ça a été le soulagement", dit-elle, "c'est tellement plus simple et plus agréable de se retrouver à quelques kilomètres de chez soi, de ne pas avoir la charge de la route et se dire il y a encore une heure à faire, le matin ou après la classe."

L'enseignante reconnaît que le système de points semble très objectif : "Tout le monde est sur un pied d'égalité", juge-t-elle, "mais ce n'est pas équitable. Quand je vois certaines demandes de mes collègues célibataires par exemple qui n'ont pas forcément de rapprochement de conjoint, qui ne sont pas mariées, ni pacsées mais qui vivent en concubinage depuis plusieurs années... Elles ne gagnent pas autant de points qu'une personne mariée ou pacsée et dans un sens, c'est injuste pour elles, parce qu'elles voient des personnes mariées passer devant alors que leurs demandes sont tout aussi légitimes."