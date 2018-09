Dans un rapport publié ce mardi, intitulé "Regards sur l'éducation", l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pointe notamment la faible attractivité du poste de directeur d'école en France.

Les directeurs d'école sont payés 7% de plus que leurs collègues enseignants. © AFP / FREDERICK FLORIN

Ceux-ci sont ainsi rémunérés 7 % de plus que leurs collègues enseignants, alors que c'est 41 % de plus en moyenne dans les autres pays de l'OCDE. Les directeurs d'école gagnent par ailleurs 70% de moins qu'un principal de collège. Là encore, c'est l'écart le plus fort de tous les pays membres de l'organisation internationale.

Réfléchir sur l'attractivité du métier

"On comprend pourquoi on a du mal à trouver des candidats pour devenir directeurs d'école", a commenté Eric Charbonnier, expert de l'OCDE sur l'éducation, au micro de France Inter.

Il y a un besoin de réfléchir sur l'attractivité du métier, sur sa valorisation et sur son rôle (…) On a besoin de directeurs d'école qui soient plus responsabilisés aussi sur ce qui se passe à l'intérieur de leur établissement, notamment sur la partie pédagogique.

Statut de directeur d'école

Les directeurs d'école ont en effet un impact sur les résultats scolaires des élèves : "Je crois que quand on aura des directeurs bien formés, avec des établissements qui auront la responsabilité de faire progresser tous les élèves, avec des chiffres qu'on va leur fournir pour se comparer aux autres, on ne peut qu'aller dans une direction positive", a estimé Eric Charbonnier.

Remis le 1er août dernier, un rapport parlementaire préconisait la création d'un véritable statut de directeur d'école, avec une hausse des salaires à la clé. Le dossier est sur le bureau du ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer.