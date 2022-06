Emmanuel Macron a annoncé jeudi, lors d'une visite à Marseille, le retour des mathématiques "en option" en classe de Première dès la rentrée prochaine.

Emmanuel Macron était en déplacement à Marseille, ce jeudi 2 mai, avec le ministre de l'éducation Pap Ndiaye. © AFP / SEBASTIEN NOGIER

Ce jeudi, Emmanuel Macron a profité d'un déplacement à Marseille avec le ministre de l'éducation Pap Ndiaye pour annoncer le retour des mathématiques en Première "en option", dès la rentrée prochaine. "Comme je m'y étais engagé en campagne, nous réintroduirons en classe de Première la possibilité de choisir les mathématiques en option", a précisé le président de la République.

Une heure et demie en plus par semaine

"Il y aura toujours la spécialité maths, mais il y aura la possibilité offerte à tous les élèves de choisir hors de la spécialité l'heure et demie de mathématiques qui avait été sortie du tronc commun", a-t-il ajouté précisant que "ce ne sera pas obligatoire". Un arbitrage quant à la question du retour (ou non) des mathématiques dans le tronc commun en classe de Première faisait partie des dossiers prioritaires du nouveau ministre de l'éducation. À la fin du mois de mai, Pap Ndiaye avait reçu plusieurs syndicats des personnels pour préparer la rentrée. Le ministre de l'Education nationale avait alors confirmé que le principe d'1h30 de mathématiques en plus en Première était acté. Ce ne sera donc pas obligatoire, mais possible pour les élèves qui le souhaitent.