Après la fin des choix sur la plateforme Parcoursup, est-ce que les écoles d’infirmiers seront encore plébiscitées cette année ? Mais si elles sont très attractives, ces filières sont confrontées à de très nombreux abandons en cours de cursus. On a cherché à comprendre pourquoi.

Dans 80% des cas, les étudiants abandonnent à cause de mauvaises expériences dans leurs stages © AFP / Martin Bertrand / Hans Lucas

Selon les chiffres du ministère de l’Enseignement supérieur, les 365 instituts de formation en soins infirmiers (Ifsi) ont reçu plus de 689.000 dossiers de candidatures sur Parcoursup en 2021. C’est presque quatre fois plus qu’il y a quatre ans (180.000). Mais l'augmentation des candidatures s'accompagne également d'un mouvement d'abandon pendant la formation qui s'explique de plusieurs façons.

Erreurs d'orientation

Une envolée qui s'explique en partie par la réforme de 2019. Jusqu'alors, les candidats devaient passer un concours pour chaque école à laquelle ils postulaient, avec frais d'inscription à la clé et déplacements. Depuis 2019, les bacheliers candidatent sur dossier auprès de dix Ifsi maximum, à travers Parcoursup, sans frais ni concours.

Mais les abandons sont légion dès la première année. En effet, deux mois seulement après la rentrée, 13% des étudiants ont jeté l’éponge selon les chiffres de 165 Ifsi, transmis au Comité des instituts de formation du paramédical (Cefiec).

"L’image que je me faisais de l’école d’infirmière et l’image qu’on a, une fois qu’on y est, ça n’a rien à voir", lâche Tatiana, encore dépitée d’avoir dû abandonner. Par défaut, concède-t-elle, elle avait coché des écoles d’infirmières dans Parcoursup. Et deux mois à peine après la rentrée, elle a décidé de renoncer.

La maltraitance et le bizutage encore très présents en stage

"Les profs nous disaient 'de toute façon, vous allez gagner un salaire de merde', qu’on était des 'merdes'. Tout ça, c’était quotidien", témoigne Tatiana. Et de poursuivre : "Je trouve que ce n’est pas normal. Il y a un minimum de respect à avoir entre élèves, professeurs ou tuteurs de stages. Ça m’a totalement démoralisée."

Dans 80% des cas, les étudiants abandonnent à cause de mauvaises expériences dans leurs stages, assure Mathilde Padilla, présidente de la Fédération nationale des étudiants infirmiers (Fnesi). "Il faut que tu sois dure parce que notre métier est dur, donc on sera dur avec toi. Pour que tu apprennes, il faut que tu te forges un peu un caractère", avance-t-elle.

Ce sont des pratiques qui sont très répandues. On peut regarder plein d’enquêtes de plein d’étudiants en santé qui ont dénoncé beaucoup de fois du bizutage et de la maltraitance en stage. On va t’ignorer quand t’arrives le premier jour ou alors pas t’encadrer, pas t’accompagner."

Renforcer l’information pour les futurs étudiants

L'enquête du Cefiec évoque, quant à elle, les "erreurs d'orientation" et des "motifs personnels" plaidés par les étudiants sur le départ. "Le concours donnait au moins aux étudiants le temps de maturer un projet et de réfléchir au métier d'infirmier", avance Michèle Appelshaeuser, présidente du Cefiec. Le rapport du Sénat, publié fin, mars tacle la "moindre pertinence" de l'accès en école via Parcoursup.

Mathilde Padilla, présidente de la Fnesi, dénonce aussi un immense décalage entre la représentation idéalisée de la profession, à renfort de séries télévisées qui magnifient le métier d’infirmier, et la réalité souvent très dure du terrain. Elle définit deux axes prioritaires pour limiter ces abandons : mieux informer les lycéens avant qu’ils choisissent ce cursus et mieux encadrer les étudiants pendant leur stage.