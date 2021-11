Avec la crise sanitaire, les résultats des évaluations en CP et CE1 avaient baissé nettement. Cette année, les élèves ont globalement retrouvé le niveau de 2019, avec même quelques progrès.

Les écarts entre les élèves issus de REP+ et les autres se sont resserrés cette année © AFP / JEFF PACHOUD

2.400.000 élèves ont passé des évaluations nationales en septembre. Ces tests en français et en mathématiques permettent depuis 2018 de mesurer, d'une année sur l'autre, les progrès des élèves en CP, CE1 et 6ème. L'an dernier, la crise sanitaire avait montré une baisse des résultats scolaires en CP et plus nettement encore en CE1, alors qu'ils s'étaient améliorés en 6ème. Mais on avait surtout observé un accroissement des écarts entre les élèves de l'éducation prioritaire et les autres.

Qu'en est-il cette année ? On constate que les résultats scolaires des élèves ont globalement retrouvé le niveau de 2019, d'avant crise sanitaire, avec même quelques progrès.

Des progrès dans certains domaines

Concrètement, c'est un peu comme si les effets négatifs de la crise sanitaire sur les apprentissages étaient résorbés. On retrouve pratiquement les mêmes scores qu'en 2019. Les élèves ont même progressé dans certains domaines. C'est particulièrement vrai en CP pour la reconnaissance des lettres ou la comparaison des nombres. Et en CE1 l'amélioration est surtout visible en résolution de problèmes et en lecture.

Les écarts entre les élèves de l'éducation prioritaire et les autres s'étaient accrus l'an dernier. Les enfants des quartiers défavorisés avaient davantage souffert de la fermeture des écoles. Cette année, ces écarts se sont réduits par rapport à 2020 et même par rapport à 2018, grâce notamment aux classes dédoublées où les élèves progressent plus vite.

Edouard Geffray, le directeur général des affaires scolaires, s'en félicite : "On avait connu une réduction très importante des écarts entre 2018 à 2019, qui était très clairement liée au dédoublement CP-CE1. On a ensuite eu en 2020 un accroissement des écarts lié au confinement. En 2021, on revient au niveau de 2019 c'est-à-dire qu'on revient à un niveau qui était à l'époque pour nous plutôt une performance, donc ça veut dire qu'en terme de tendance, on a réussi à effacer les effets COVID", explique-t-il.

"Vous dire que c'est parfait, non, pas encore, mais cela veut dire que quand on dédouble, ça marche et deuxième chose intéressante, on a réduit les écarts à l'entrée en CP et c'est probablement aussi l'effet du début des doublements de grande section de maternelle. On est donc sur une pente qui nous semble être la bonne." Malgré tout, la différence de niveau entre l'éducation prioritaire et les classes ordinaires reste très importante, en particulier sur les notions les plus complexes.

La lecture, bête noire des élèves de 6e

En 6ème, les élèves n'avaient pas trop subi l'impact de la crise sanitaire, leurs résultats étaient en hausse l'an dernier. Ils progressent encore cette année d'une façon générale mais avec un gros point noir : la lecture. C'est le fameux test de fluence, la capacité à lire de façon fluide un texte d'une quinzaine de lignes que les élèves ne connaissent pas. Les résultats sont moins satisfaisants. Un élève sur deux seulement atteint le niveau requis en 6ème c'est-à-dire lire plus de 120 mots en une minute. 15% des élèves sont même à moins de 90 mots par minute, ce qui équivaut à un niveau CE2.

En éducation prioritaire, les résultats sont encore plus alarmants. En REP+, 35 % des élèves atteignent les 120 mots, 31% sont à moins de 90 mots, un score très insuffisant. Le plus inquiétant est le fait que les élèves n'ont pas progressé par rapport à l'an dernier. "C'est quelque chose qu'on savait déjà l'année dernière", précise Edouard Geffray, "ce n'est pas nouveau, c'est un gros sujet investissement pour nous au ministère de l’Education nationale. Je rappelle d'ailleurs que la lecture est grande cause nationale. Ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'on a tous conscience qu'il y a une urgence collective à la lecture, pas seulement à l'école, mais aussi à la maison, dans les bibliothèques municipales. Partout, il faut faire lire, faire lire, faire lire !"