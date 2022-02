Le ministre de l’Éducation a annoncé vendredi l'allègement du protocole sanitaire à l'école primaire. Il prévoit notamment la fin du port du masque dans la cour de récréation, la réduction du nombre d'autotests et la fin des attestations sur l'honneur. Ces changements seront appliqués au retour des vacances scolaires.

Jean-Michel Blanquer a annoncé ce matin un nouveau protocole sanitaire dans les écoles primaires (photo d'illustration) © AFP / Fred TANNEAU

C'est un soulagement pour les syndicats du premier degré. Avec l'amélioration de la situation épidémique, Jean-Michel Blanquer a annoncé vendredi un nouveau protocole sanitaire allégé à l'école primaire, très attendu par les représentants des enseignants. Celui-ci passe du niveau 3 au niveau 2 sur l'ensemble du territoire métropolitain et entrera en vigueur de manière échelonnée à la rentrée des vacances d'hiver, selon les zones.

Selon le ministre de l'Éducation nationale, "la situation sanitaire en population générale et en population scolaire est en très nette amélioration, encore meilleure d'ailleurs que ce que l'on escomptait" et "le plus dur est derrière nous avec la vague Omicron". D'après le ministre, le pic de la fin janvier (167.000 cas par jour) est largement passé, avec 12.500 cas actuellement.

Fin du port du masque dans les cours de récréation

A partir du 21 février, les élèves et le personnel des écoles primaires ne seront plus obligés de porter le masque dans la cour de récréation. En revanche, il reste obligatoire à l'intérieur pour les enfants de plus de six ans. Le sport pourra de nouveau se faire en intérieur sans port du masque. En revanche, la distanciation entre élèves est maintenue et les sports de contact demeurent interdits. Les élèves garderont le masque en classe à ce stade, a indiqué le ministère.

Le brassage des élèves de nouveau autorisé

Davantage de brassage des élèves sera par ailleurs autorisé, ceux-ci pouvant désormais être à nouveau mélangés avec d'autres élèves du même niveau en dehors de leur classe, notamment pendant les temps de restauration ou lorsqu'un professeur est absent.

Réduction du nombre d'autotests

À partir du 28 février (soit quatre semaines après le pic épidémique), les élèves cas contact n'auront plus besoin de faire trois tests (autotests ou antigéniques), à J+0, J+2 et J+4. Un seul suffira deux jours après, comme la préconisé le Haut conseil de la santé publique. "Nous savons que c'est plus efficace à J+2", a déclaré le ministre de l’Éducation nationale à l'issue d'une réunion avec les représentants syndicaux.

Fin des attestations sur l'honneur

"Dès le 21 février, l'attestation sur l'honneur ne sera plus nécessaire", a poursuivi Jean-Michel Blanquer. Ainsi, les parents n'auront plus besoin de fournir ce document certifiant la réalisation des trois tests pour que leur enfant puisse retourner à l'école. Une mesure qui devrait également largement alléger le travail administratif du personnel de l'éducation.

La méthode saluée par les syndicats

"Ce sont des mesures progressives, anticipées, c'est ce que nous souhaitions", a estimé Guislaine David, co-secrétaire générale et porte parole du Snuipp-Fsu, le premier syndicat du premier degré, sur franceinfo. Elle assure que cette fois, le personnel de l’Éducation nationale a été prévenu en amont des annonces à la presse. "Les méthodes ont changé, il aura fallu 20 mois pour que ce soit le cas", conclut-elle.

En janvier, les syndicats avaient reproché au ministre l'annonce d'un nouveau protocole dans la presse, alors que le ministre était en week-end à Ibiza.