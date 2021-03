La première plateforme d’éducation aux médias conçue par des enseignants et des journalistes.

InterClass'Up © Radio France

Interclassup.fr : un programme clé en main d’éducation aux médias

InterClass’ est le programme d’éducation aux médias lancé par France Inter au lendemain des attentats de 2015. Ce dispositif unique en France mobilise pendant 9 mois journalistes, producteurs, enseignants et élèves. De ce temps long passé ensemble naissent la confiance, l’écoute et les conditions de l’apprentissage des mécanismes de l’information mais aussi de la désinformation.

Au total, ce sont plus de 300 personnes mobilisées chaque année, des allers-retours constants entre France Inter et les établissements scolaires avec pour objectif collectif la fabrique d’une série de magazines pour la prochaine grille d’été.

L’enjeu est de permettre à ces collégiens et lycéens de découvrir les coulisses du métier de journaliste, les initier au reportage et au travail de terrain et les accompagner dans l’exercice de la pratique journalistique. Et aussi de forger leur sens critique et de les faire grandir en étant informé, libre de leur choix… en citoyen éclairé !

Au-delà de la liberté d’expression et du respect de la laïcité à préserver, c’est aussi la capacité à échanger qui doit être travaillée. Savoir écouter l’autre, savoir argumenter. A rebours des clashs télévisuels, savoir débattre.

Eric Valmir, secrétaire général de l’information à Radio France

Après 5 ans d’existence et de retour terrain, France Inter enrichit son dispositif en 2021 avec le lancement de la plateforme interclassup.fr dont la fonction est de mettre à disposition des enseignants de collèges et de lycées de la France entière toutes les ressources documentaires et pédagogiques nécessaires pour leur permettre de lancer, de manière autonome, leur propre programme en classe.

L’ambition d’InterClass’UP est de devenir la plateforme de référence en matière d’éducation aux médias et à l’information, pour faire des élèves les citoyens éclairés de demain. C’est l’opportunité pour nous toutes et tous de reconstruire des passerelles entre des mondes qui s’ignorent.

Laurence Bloch, directrice de France Inter

Co-construite par des professionnels des médias et de l’éducation, et avec le soutien dès l’origine du projet du Ministère de l’Education nationale et notamment du CLEMI, interclassup.fr propose une boîte à outils complète pour conduire la méthode InterClass’ en toute autonomie :

Un kit clé en main de 10 séances pédagogiques à échelonner tout au long de l’année scolaire : La vérification de l’information, le reportage radio, la prise de son et l’interview, le tournage du reportage, le montage… ;

Des exercices pratiques ;

Des tutoriels autour du métier de journaliste ;

Des making of qui nous plongent au cœur du dispositif et nous permettent d’entrer dans les coulisses de cette aventure humaine ;

Des ressources documentaires complémentaires sous forme de dossiers élaborés par les équipes d’InterClass’ et les enseignants mobilisés.

Ce programme a vu le jour grâce à l'engagement de nos partenaires et mécènes, dont le soutien indispensable permet le développement du dispositif pour les élèves bénéficiaires, en lien avec les enseignants et les collaborateurs de France Inter. Nous remercions chaleureusement la Fondation Bettencourt-Schueller, la Fondation de France, la Fondation SopraSteria et Open Digital Education – mécènes de la Fondation Musique et Radio-Institut de France – qui contribuent à nos côtés à former les citoyens éclairés de demain.