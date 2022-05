Fraichement nommé ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye a choisi pour première visite officielle le collège du Bois d'Aulne de Conflans Sainte-Honorine, l'établissement de Samuel Paty, assassiné en octobre 2020. Un geste apprécié par les professeurs.

Le nouveau ministre de l’Education nationale au collège du Bois d’Aulne dans les Yvelines © AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP

En toute discrétion, loin des caméras, Pap Ndiaye s’est rendu lundi après-midi au collège du Bois d’Aulne, à Conflans Sainte-Honorine, où Samuel Paty enseignait. Lors de sa première visite officielle, le nouveau ministre de l'Éducation nationale a voulu rencontrer les collègues du professeur assassiné en octobre 2020.

"Il a un peu parlé de Samuel Paty"

Il était 12h30 quand la principale a annoncé aux professeurs du collège que le nouveau ministre de l'Éducation nationale viendrait leur rendre visite à 15 heures, au moment de la récréation. Mathias, qui enseigne l'anglais, était là avec une trentaine de ses collègues lorsque Pap Ndiaye est arrivé : "Il a rencontré vraiment tout le monde en salle des professeurs, on était une petite trentaine, et on peut dire que le contact a été bon, de l'impression que j'ai eu", raconte t-il.

"Il y avait beaucoup d'émotion. Il était très ému d'être ici. Il a parlé un peu de Samuel Paty. Il disait que comme c'était un historien, il s'identifiait à lui. Il était vraiment au bord des larmes et nous aussi d'ailleurs."

Les professeurs ont également pu partager leur vécu : "On s'est présenté individuellement. On lui a fait part de l'état d'esprit dans lequel on était, à savoir qu'on a fait beaucoup de chemin depuis le mois d'octobre 2020, qu'on était mieux accompagné [par le rectorat - Ndlr] par rapport à l'année précédente." Les personnels de l'établissement ont des craintes à mesure que le temps passe et à l'approche du procès, bien qu'on ne connaisse pas encore la date. "On a quelques appréhensions. On va devoir replonger dans tout ça. On attend que le rectorat et le ministère nous soutienne", souligne Mathias.

Le professeur a apprécié cet échange. "C'est symbolique que sa première visite soit dans notre établissement. Ça m'a beaucoup touché. C'est un geste fort de venir ici dès sa prise de fonction pour dire qu'il est avec nous. J'espère qu'on le reverra et qu'on pourra continuer à se reconstruire comme on le fait."

Revendications salariales

Les enseignants ont aussi interpellé Pap Ndiaye sur des revendications salariales, de conditions de travail et de fin de carrière. Le ministre leur a promis qu’il reviendrait pour discuter de ces questions avec eux, sans fixer de date.