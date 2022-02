C'est le plus répandu des outils numériques utilisés dans les collèges et les lycées : Pronote comptabilise 17 millions d'utilisateurs. Problème : l'interface n'est pas conçue pour être accessible aux déficients visuels. Une association envisage un recours devant la justice.

L'interface Pronote joue désormais un rôle de carnet de correspondance numérique, permettant d'accéder aux notes des élèves et aux informations relatives à leur scolarité © AFP / Maxime Leonard / Hans Lucas

Les confinements l'ont ancrée dans le quotidien des professeurs, des élèves et de leurs parents. L'interface Pronote joue désormais un rôle de carnet de correspondance numérique, permettant d'accéder aux notes des enfants et aux informations relatives à leur scolarité. Sauf que l'outil n'est pas conçu pour être accessible aux déficients visuels. Ce qui pénalise une partie de la population en situation de handicap.

"La difficulté que je rencontre avec Pronote, c'est son manque d'accessibilité avec les lecteurs d'écran", explique Yannick, mal-voyant, et père de deux lycéens. "Nous utilisons des logiciels qui nous permettent d'avoir toutes les informations qui sont écrites, vocalisées ou renvoyées vers une plage braille. Lorsque l'on est sur une plateforme, sur un téléphone ou sur un site web, l'idée est de récupérer des informations écrites."Avec Pronote, même la première étape n'est pas possible sans aide : pour se connecter, il faut scanner un QR code et donc viser l'image.

"Dépendance"

Autre exemple donné par Yannick : "Si on veut contacter un professeur, il y a un tableau dans lequel on peut cliquer sur un nom. Là, c'est pareil, on ne peut pas cliquer sur le nom ou bien on n'est pas sûr du bon professeur auquel écrire. Cela nous met dans un état de dépendance vis-à-vis de nos enfants parce que, souvent, on passe par eux pour avoir des informations."

Cela nous empêche de jouer notre rôle de parents.

Ses enfants n'ont pas de problème de vue, ils sont scolarisés dans un lycée qui utilise Pronote, comme la majorité des établissements. Mais ce papa avoue perdre le fil, surtout depuis le début de la crise sanitaire. Il ne peut plus suivre en autonomie la scolarité de ses enfants. "J'ai tendance à leur demander, donc s'ils ont envie de me donner les informations, ils me les donnent mais on peut très bien imaginer qu'ils n'aient pas envie de le faire, pour une mauvaise note par exemple. On est sur une relation de confiance avec eux mais on pourrait très bien se retrouver avec des enfants qui n'ont pas envie de dire des choses qui les concernent ou alors qui minimisent des informations jugées peu importantes."

"Aujourd'hui les professeurs n'utilisent plus que ce type d'interface"

Gaétan et Anthony, les deux garçons de Yannick, sont en classes de seconde et de terminale cette année. Mais leur père est confronté au problème depuis leur entrée au collège. Selon les mises à jour du site, certaines fonctionnalités sont parfois accessibles, mais d'autres ne le sont plus. La généralisation de Pronote dans le quotidien des élèves et des enseignants depuis deux ans lui complique encore la tâche.

"Aujourd'hui les professeurs n'utilisent plus que ce type d'interface", constate Yannick. "Quand vous leur demandez leur adresse mail pour pouvoir échanger, ils vous disent, non, il faut communiquer par Pronote. Cela nous met une barrière de plus, pour échanger sur le suivi de la scolarité de nos enfants. À l'heure où l'on dit qu'il faut que les parents s'investissent dans le suivi de leurs enfants, moi j'ai le sentiment que je ne peux pas le faire, à cause du manque d'accessibilité d'un outil qui est quand même utilisé par l'État et pour lequel on pourrait attendre quand même un minimum de prise en compte de tous les publics, d'autant qu'il y a des lois sur l'accessibilité numérique."

Vers un recours en justice ?

Les sites de service public ont en effet l'obligation d'être lisibles par tous, ce qui n'est pas le cas de Pronote, qui est un site privé. Hervé Rihal, de l'association Accompagner, promouvoir, intégrer les déficients visuels (ApiDV) est lui même non-voyant et ancien professeur de droit public à l'université d'Angers. Il a saisi à deux reprises la secrétaire d’État aux personnes handicapées Sophie Cluzel, et envisage maintenant un recours devant le tribunal administratif de Paris.

"Un site internet, pour qu'il soit accessible pour nous, déficients visuels et surtout non-voyants, c'est un peu comme un escalier pour un handicapé moteur", explique-t-il. "S'il y a un obstacle qui vous empêche d'y aller, vous ne pouvez pas y aller. C'est ce qui nous arrive avec Pronote. Les professeurs déficients visuels ne peuvent pas consulter Pronote et, surtout, ne peuvent pas rentrer de données, ce qui est un considérable préjudice pour eux et pour leurs élèves. C'est la même chose pour les parents déficients visuels qui ne peuvent pas contrôler les notes de leurs enfants et aussi pour les élèves qui ne peuvent pas vérifier les notes qu'ils ont obtenues."

"Encore des efforts à produire", reconnaît la société qui a créé Pronote

Sollicitée par France Inter, la société Index Education, créatrice de Pronote, répond être "très sensible" à cette question. "Nous sommes conscients qu’il reste des efforts à produire et avons un plan d’action visant à améliorer l’accessibilité de notre plateforme", souligne-t-elle.

Depuis la loi de 2005, et des directives européennes de 2016, l'accessibilité est obligatoire pour tous les sites publics, pour ceux qui remplissent des missions d'intérêt général, mais aussi pour tous les sites des sociétés privées qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros. "Pour être accessible, un site ne doit pas avoir de lien graphique c'est à dire que tous les liens doivent pouvoir se résumer à un texte", poursuit Hervé Rihal. Selon lui, 10% des sites seulement sont accessibles aujourd'hui en France.

"C'est un combat de tous les jours", ajoute ce spécialiste du droit. "Et un combat qu'on n'est pas près d'avoir gagné parce qu'on nous demande de plus en plus d'aller sur internet. On a des difficultés avec beaucoup de sites. Au quotidien, c'est très irritant. Tous les sites ne sont pas obligés d'être accessibles mais il serait bien que tous le soient. Ce serait extraordinaire, ce serait un paradis pour nous !"