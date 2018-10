InterClass’ 2018/2019, ça commence ! Découvrez le programme d’éducation aux médias et à l'information de France inter

InterClass' saison 4 © édition 2018/2019

Une nouvelle saison débute pour InterClass’ ! La 4e édition est lancée mercredi 10 octobre depuis le studio 105 de la Maison de la radio.

Cette année, 7 établissements, 3 collèges et 4 lycées, sont concernés par l’opération InterClass’ :

Collège Pierre de Geyter – Saint-Denis (93)

Collège Georges Rouault – Paris (75)

Collège Jean Vilar – Grigny (91)

Lycée Voillaume – Aulnay-sous-Bois (93)

Lycée Jean-Jacques Rousseau – Sarcelles (95)

Lycée René Auffray – Clichy (92)

Lycée Edouard Branly – Créteil (94)

Les élèves de ces classes de collèges et lycées se pencheront sur le thème : Vivre en France en 2019 !

Mais InterClass', qu'est-ce que c'est ?

Le dispositif InterClass’ est né après les attentats de 2015. Depuis 4 ans, plus de 1000 personnes se sont mobilisées : professeurs, élèves, journalistes et producteurs de France Inter.

La vocation d'InterClass' est de faire découvrir aux collégiens et lycéens les coulisses du métier de journaliste, les initier au reportage afin de mieux leur faire appréhender le monde des médias et la fabrique de l’information mais aussi lutter contre les fake news et la désinformation pour construire des passerelles entre des mondes qui s’ignorent.

Une nécessité des enjeux

Il s'agit de s’approprier un savoir-faire, décrypter les mécanismes de l’information, développer un esprit critique, construire un sujet, aller à la source, écouter, vérifier, transmettre, partager, respecter la déontologie… autant d’enjeux essentiels pour cette nouvelle et prometteuse génération. Des enjeux partagés à tous les niveaux pour relever le défi de la citoyenneté dans notre société mais aussi l’opportunité d’un véritable échange entre élèves et journalistes rendu possible par le temps long autour d’un projet partagé et construit à l’école et à Radio France.

Des moyens

Tout au long de l'année scolaire, des collégiens et des lycéens sont accompagnés par des équipes pédagogiques comprenant des enseignants, des producteurs et des journalistes de France Inter, tous volontaires. France Inter, avec le CLEMI, met à leur disposition le matériel radio, l’aide technique pour l’enregistrement, le montage et la réalisation en studio.

Bien plus que de la radio

Une vidéo retrace donc une journée à l’Ecole de Police de Sens avec la classe de 3è du collège Pierre de Geyter de Saint Denis. On y voit le travail accompli par les élèves, les professeurs et les équipes d’Inter.

Web-Série d’éducation aux médias = Retrouvez la web-série d’éducation aux médias : Les clés des médias, sur Youtube

Poisson fécond, une vidéo sur le thème des fake news. Poisson fécond est un jeune youtubeur au 1 million de fans sur Youtube, qui ont entre 15 et 20 ans.

En partenariat avec Le CLEMI (Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information), Nétia, IPJ Paris-Dauphine et Le Fonds du 11 janvier