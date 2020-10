Au lendemain des attentats de janvier 2015, France Inter a mis en place une action citoyenne dédiée à la jeunesse des quartiers prioritaires, un dispositif unique dans le paysage audiovisuel français.

France Inter s'engage !

Pour cette 6è saison, InterClass’ intervient dans 9 collèges et lycées situés en Île-de-France à Paris 19ème, Saint Denis, Aulnay Sous-Bois, Colombes, Clichy-la-Garenne et en région à Marseille, Orléans et Toulouse. Le dispositif s'implante pour la première fois en outremer, et accueille un collège de l’île de la Réunion :

Collège Pierre-de-Geyter – Saint-Denis (93)

Collège Georges Rouault – Paris (75)

Collège Alsace Corré – Ciloas Île de la Réunion

Lycée Voillaume – Aulnay-sous-Bois (93)

Lycée René Auffray – Clichy-la-Garenne (92)

Lycée Guy de Maupassant – Colombes (92)

Lycée Saint Exupéry – Marseille (13)

Lycée Paul Gauguin – Orléans (45)

Lycée Gallieni – Toulouse (31)

La vocation d’InterClass’ :

Depuis 5 ans, professeurs, élèves, journalistes et professionnels de France Inter sont mobilisés au sein de ce dispositif.

La vocation d'InterClass' est de faire découvrir aux collégiens et lycéens les coulisses du métier de journaliste, les initier au reportage, à l'interview et au débat, afin de mieux leur faire appréhender le monde des médias et la fabrique de l’information. Avec comme objectifs permanents la lutte contre les infox et la désinformation et la construction de passerelles entre des mondes qui s’ignorent.

InterClass' n'est pas qu'un programme d'éducation aux médias et à l'information

Éric Valmir, journaliste, Secrétaire général de Radio France, Responsable du programme citoyen d’éducation aux médias et à l’information InterClass’

Une nécessité, des enjeux

Il s'agit de s’approprier un savoir-faire, décrypter les mécanismes de l’information, développer un esprit critique, construire un sujet, aller à la source, écouter, vérifier, transmettre, partager, respecter la déontologie… Autant d’enjeux essentiels pour cette nouvelle et prometteuse génération. Des enjeux partagés à tous les niveaux pour relever le défi de la citoyenneté dans notre société mais aussi l’opportunité d’un véritable échange entre élèves et professionnels des médias rendu possible par le temps long autour d’un projet partagé et construit à l’école et à Radio France.

Des moyens

Tout au long de l'année scolaire, des collégiens et des lycéens sont accompagnés par des équipes pédagogiques composées d'enseignants, de journalistes et de professionnels de France Inter, tous volontaires.

►►► InterClass'UP, la plateforme d'éducation aux médias

Ouverte à tous cette année et encore en cours de développement, la plateforme InterClass'UP aura pour mission de donner les clés d'un programme pédagogique afin d'entrer dans les coulisses du métier de journaliste. Objectif : éduquer aux médias et à l’information et construire l’esprit critique des citoyens de demain. Enseignants et professionnels de la radio se mobilisent pour partager leur expérience de terrain.

A court terme, vous y trouverez les ressources nécessaires pour mettre en œuvre, pendant toute une année scolaire, un dispositif d'éducation aux médias et à l'information en classe : déroulé et objectifs, vidéos d'accompagnement, tutoriels et définition de notions journalistiques. Des dossiers expliquant le chemin d’une information depuis sa collecte sur le terrain jusqu’à sa diffusion dans les médias, les étapes de la fabrication d’un reportage radio, ou comment s’entraîner à la prise de son et à l’interview (dérusher, choisir, monter, etc) sont disponibles pour élaborer votre projet éducatif.

De la découverte du fonctionnement d'un média à l'enregistrement d'une émission de radio, InterClass'UP vous accompagnera toute une année scolaire dans la mise en place d’un dispositif d'éducation aux médias et à l’information.

https://www.interclasslesite.fr/