La rentrée scolaire s'est déroulée lundi sous la menace du variant Omicron, qui fait redouter aux parents d'élèves et aux enseignants un mois de janvier perturbé par les risques de contaminations au Covid-19.

En décembre 2021, dans le Tarn, une classe de CM1, avec enfants masqués à cause des restrictions sanitaires. © AFP / Jc Milhet

Les personnels des établissements scolaires ont découvert dimanche soir les nouvelles règles sanitaires qui s'appliquent à l'école, pour une reprise des cours le lendemain matin, lundi. Trop juste pour s'organiser. Comment ont-ils passé cette première journée de retour en classe ? Les directeurs ont dû gérer les absences, les questions des parents, l'inquiétude des enseignants pour les prochaines semaines. Un nouveau casse-tête pour eux.

Jongler entre les professeurs absents et l'accueil des élèves

"J'ai couru un peu partout toute la journée, j'ai perdu le bénéfice des vacances en un jour", résume une directrice de maternelle, qui avait deux enseignantes absentes dans son équipe hier et qui a dû affronter la colère des parents. "On se préparait psychologiquement, un peu la boule au ventre, explique-t-elle, à faire face aux reproches au portail de l'école."

J'avais prévenu des parents dès samedi que leurs enfants ne pourraient pas être accueillis mais certains se sont présentés quand même. Ils étaient exaspérés quand je leur ai dit que leur enfant ne pouvait pas rester alors qu'on a de bonnes relations avec eux habituellement.

Il y avait trois enseignantes absentes dans l'école primaire de Sandrine en Seine-Saint-Denis ! Deux avaient prévenu ce week-end. "Un peu avant que j'arrive à l'école vers 7 heures, raconte cette directrice, une collègue m'a envoyé un SMS pour me dire qu'elle serait absente dans la journée. Ce qui a fait trois collègues absentes sur quinze. Donc on a géré un peu comme on a pu l'arrivée des élèves à 8h45. Il a fallu gérer l'accueil des parents, l'accueil des élèves, en plus j'ai eu deux nouvelles inscriptions, il y avait tout ça à gérer, ce n'était pas évident."

Elle poursuit : "J'ai eu pas mal d'élèves malades aussi, j'ai passé quasiment ma journée à appeler des familles pour les prévenir que leurs enfants ne se sentaient pas bien, avec de la fièvre, des maux de ventre, des maux de tête, des vomissements... je me suis sentie épuisée !"

"On ne sait pas comment organiser la classe"

Et pourtant, ce n'était que le premier jour de la semaine. La semaine et le mois risquent d'être longs. Olivier, directeur d'une école élémentaire en Vendée, se prépare à devoir gérer les tests négatifs des cas contacts tous les deux jours : "Il va falloir qu'on sache qui est cas contact à J+2, dit-il, puis il va falloir vérifier les attestations sur l'honneur que vont fournir les parents donc ça va être à nouveau des manipulations de documents. On sait que ça va être une tâche supplémentaire, nous sommes seuls pour la réaliser, nous n'avons pas de secrétariat et nous sommes en charge d'une classe donc cela ne va pas être facile à organiser."

Par chance, tous ses collègues étaient présents hier matin et tous les élèves qui sont venus à l'école ont pu être accueillis. Mais il s'inquiète des allers-retours incessants :

On ne sait pas comment organiser la classe quand on n'a qu'une partie de nos élèves. Est-ce qu'on peut avancer ou non ? Est-ce qu'il faut faire des révisions ? est-ce qu'il faut continuer le programme ? On craint de ne pas pouvoir faire classe normalement pendant les semaines à venir.

Olivier avait réuni son équipe lundi midi. Les enseignants s'alarment aussi des conditions dans lesquelles ils travaillent. Les masques en tissu fournis par l'Éducation nationale n'ont pas été renouvelés depuis octobre. Quant aux capteurs de CO2, ils n'en ont jamais entendu parler dans leur école ni dans les écoles avoisinantes.

Plusieurs syndicats n'excluent pas un appel à la grève si la situation devenait difficile à gérer dans les écoles et ont déjà déposé des préavis pour le mois de janvier.

La menace d'une grève

"Pour la première fois depuis le début de l'épidémie, juste avant les vacances, on avait affaire à des appels de collègues en pleurs, qui n'arrivaient plus à gérer parce que ça ne s'arrêtait pas", relate à l'Agence France Presse Stéphane Crochet, secrétaire général du SE-Unsa.

A la veille des vacances, 3.150 classes étaient fermées en France en raison de l'épidémie. Et une nouvelle menace pèse en cette rentrée: un risque accru d'absences parmi les 866.000 enseignants.