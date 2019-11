Selon les chiffres les plus récents publiés par l'Observatoire national de la délinquance, le nombre de personnes se disant victimes de violences sexuelles en France a bondi en 2017, passant de 173 000 en 2016 à 265 000 en 2017.

Il est possible d'éduquer les enfants très tôt au consentement © Getty / ArtMarie

Et si l'on commençait par éduquer nos enfants ? Par leur apprendre à dire oui ou non et à attendre le oui ou le non de l'autre avant d'interagir ?

On ne naît pas féministe, on le devient !

Ce slogan du collectif Osez le féminisme met en lumière toute la problématique : c'est en éduquant que l'on apprend à respecter l'autre. Comme le dit Margaux Collet d'Osez le féminisme, "plutôt qu'apprendre aux filles comment éviter de se faire violer, apprenons plutôt à nos petits garçons à ne pas violer !".

Qu'est-ce que le consentement ?

Pour Aurélia Blanc, journaliste et autrice de Tu seras un homme féministe mon fils, la notion de consentement est à adapter à chaque situation :

On peut consentir à se faire couper les cheveux chez le coiffeur, mais pas par sa petite sœur pendant qu'on dort.

À quel âge parler du consentement aux enfants ?

Dès le plus jeune âge, il est possible d'éduquer les enfants au consentement, selon les spécialistes. On peut parler très tôt mais pas de questions liées à la sexualité, plutôt au sujet des problématiques de la vie quotidienne. La journaliste Aurélia Blanc donne un exemple :

On peut consentir à jouer avec un copain cet après midi mais pas tout le temps.

Pour le docteur Gilles Valet, pédopsychiatre à Paris :

Respecter les adultes, respecter les règles, c'est les respecter tant que ça ne porte pas atteinte à sa propre intégrité. Et il est aussi important d'éduquer à la perception de l'accord ou du non accord de l'autre.

