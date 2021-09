Les écoles françaises sont restées en moyenne ouvertes près de deux fois plus longtemps que dans les autres pays de l'OCDE, entre janvier et mai 2021. Cette mesure a permis de limiter l'accroissement des inégalités entre élèves, mais les efforts doivent se poursuivent selon l'organisme. La France part de loin.

Des élèves en classe à l'école élémentaire Jules Verne à Ligné, le 2 septembre 2021 © AFP / ESTELLE RUIZ / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

En France, les écoles ont fermé moins longtemps que dans de nombreux pays de l'OCDE durant la pandémie, note le dernier rapport annuel de l'OCDE, "Regards sur l'éducation". Cela a permis de résorber légèrement l'écart avec les autres pays européens, en termes d'inégalités scolaires.

Deux fois moins de fermeture de classes

Les écoles maternelles sont restées closes pendant 34 jours en moyenne entre le 1er janvier et le 20 mai 2021, contre 55 jours en moyenne dans l'OCDE. 34 jours de fermeture également pour les écoles élémentaires, 44 jours au collège et 49 au lycée (filière générale). C'est à chaque fois moitié moins que la moyenne de l'OCDE, où les fermetures étaient respectivement de 78, 92 et 101 jours. "La France est parvenue à limiter au maximum les interruptions de l’enseignement en présentiel", a salué le secrétaire général de l'OCDE.

Des mesures pour combler les lacunes d'apprentissage

La fermeture des écoles a largement altéré l'apprentissage, et contribué à accroître les inégalités scolaires. Pour lutter contre, 78 % des pays de l'OCDE ont déclaré avoir mis en œuvre des mesures correctives pour réduire les lacunes des élèves, et 70 % ont déclaré les avoir axées sur les élèves défavorisés.

En France, par exemple, dans une récente enquête nationale, 9,2 % des élèves en classe de 3e dans des collèges publics défavorisés (REP ) déclaraient avoir bénéficié du soutien des enseignants pendant les fermetures d'établissements de mars-avril 2020, contre 5,6 % dans les établissements publics plus favorisés.

L'OCDE souligne deux autres mesures prises par la France : les "Vacances Apprenantes" pendant les périodes d'été 2020 et 2021, pour soutenir les élèves qui ont pu être particulièrement touchés par la crise du COVID-19, et un "nouveau programme de soutien" en cette rentrée pour les lycéens.

Des efforts à poursuivre

"Maintenant l’enjeu est de permettre à ceux qui ont décroché, de pouvoir rattraper ce retard. Tous les efforts faits en termes de soutien solaire seront très importants dans les prochains mois", a déclaré le secrétaire général de l'OCDE, ajoutant, chiffres à l'appui, que "la France est l’un des pays ou quand on vient d’un milieu défavorisé, on a le moins de chance de réussir".

A titre d'exemple, les élèves n’ayant aucun parent diplômé de l’enseignement supérieur, ne représentent que 50% des entrants dans la filière générale au lycée, alors qu’ils sont 84% dans la filière professionnelle.

"Pour la France, malgré le contexte délicat lié à la crise du covid, il est important de poursuivre l’effort engagé ces dernières années en termes de réformes structurelles du système éducatif", a-t-il poursuivit. Parmi les priorités citées, l'investissement dans les premiers niveaux d'éducation, la lutte contre l'échec scolaire, la valorisation des filières professionnelles et la revalorisation des métiers d'enseignant et de directeur.