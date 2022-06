Le politologue Pierre Mathiot a posé cette affirmation ce matin sur France Inter, ajoutant que "nous sommes avant-derniers dans le classement de l'OCDE" sur le niveau des élèves, afin de démontrer que les deux ne sont pas corrélés. Une démonstration basée sur un constat erroné.

Invité ce matin de France Inter, le politologue Pierre Mathiot, proche du parti présidentiel et chargé en 2017 de la mission de réforme du baccalauréat et du Lycée voulue par Jean-Michel Blanquer, a affirmé que "entre la fin de la maternelle et la terminale, la France est le pays de l'OCDE dans lequel il y a le plus de mathématiques proposées aux élèves." Il a ajouté : "Et nous sommes avant-derniers dans le classement de l'OCDE" sur le niveau des élèves en mathématiques. Une façon pour lui de démontrer que ce n'est pas le nombre d'heures de cours donné aux élèves qui détermine leur bon niveau. Mais si l'analyse est juste, elle est bâtie sur un constat erroné.

La France est-elle numéro 1 en heures proposées aux élèves ?

Une partie de la réponse se trouve dans la dernière étude TIMMSS (étude comparative internationale indépendante) datant de 2019, qui évalue les élèves de niveau CM1 en primaire dans 58 pays et de niveau 4ème en collège dans 39 pays. Cette étude ne nous permet de jauger le niveau du volume d'heures de maths "entre la fin de la maternelle et la terminale" mais elle nous permet d'avoir une idée de ce volume à deux étapes clés: la CM1 et la 4 .

Parmi ces 58 pays examinés dans cette étude, la France n'est pas le pays dans lequel il est proposé le plus d'heures de mathématiques. Avec 182 heures de maths sur l'année en CM1, la France se positionne dans la partie haute du tableau, mais au 12ème rang. Ce qui est tout de même plus que la moyenne internationale (154 heures).

Si on s'en tient uniquement aux pays de l'OCDE qui apparaissent dans cette étude, la France n'est pas non plus en tête.

Les petits Français arrivent loin derrière le Portugal (en tête avec 250 heures) et l'Italie (230 heures) tous deux membres de l'OCDE.

Pour ce qui est des élèves de 4e, la France est très loin du peloton de tête : en 27ème position avec 125 heures de cours de mathématiques sur l'année, et cette fois-ci en dessous de la moyenne internationale qui s'élève à 137 heures par an. C'est le Chili qui arrive en premier avec 200 heures. L'Italie et le Portugal sont toujours devant la France avec respectivement 145 heures et 132 heures sur l'année.

Recontacté suite à son interview, Pierre Mathiot explique qu'il a affimé que la France était championne du nombre d'heures de maths en se basant de mémoire sur "les affirmations des spécialistes de l'enseignement des maths dans le groupe du travail" mis en place pour la mission de réforme du bac, sans plus de précisions.

La France est-elle avant-dernière du classement sur le niveau des élèves en maths ?

Autre point de la démonstration: les élèves français sont-ils très mauvais en maths ? C'est tout à fait juste pour les CM1. France Inter l'avait justement souligné dans un article au moment de la sortie de l'étude TIMSS. Le score de la France en mathématiques pour les élèves de CM1 est de 485, en avant dernière position du classement, alors que la moyenne internationale est de 527. Le premier pays du classement, la Corée du Sud, récolte 600 points.

Pour les élèves de 4e, le score de la France (483) est aussi très mauvais : nous sommes le quatrième pays le moins bien classé. La France est toujours en-dessous de la moyenne internationale (511) et c'est toujours la Corée du Sud qui domine (604).

Pour enfoncer le clou, à l'époque de la sortie du classement, Fabienne Rosenwald, la directrice de la Depp, l'agence de statistiques du ministère de l'Éducation nationale, expliquait à France Inter que "le niveau des élèves de 4e de 2019 en maths est équivalent à celui des élèves de 5e en 1995 dans cette matière".

Le niveau en maths est-il lié au nombre d'heures proposées ?

La corrélation selon laquelle un haut niveau d'heures de maths n'induit pas un bon niveau, est-elle juste ? Plutôt, oui. On peut le vérifier très simplement en regardant la situation du Chili dans le même classement TIMSS. En nombre d'heures de maths, le pays d'Amérique latine est très bien classé: à la cinquième place (204 heures) pour les CM1 et à la première (200 heures) pour les 4e. En revanche, le niveau des élèves est catastrophique: le Chili est dernier (pour les CM1 et les 4e).

"Ce que je voulais dire, c'est qu'on a fait porter à la réforme du bac et du lycée une espèce de responsabilité historique dans l'affaissement du niveau en maths en France alors que c'est n'importe quoi. S'il y a un 'problème' de niveau en mathématiques et d'appétence pour les mathématiques en France, cela se joue très largement avant la classe de première", précise Pierre Mathiot en défendant par extension les résultats de la réforme.

Il ajoute : "En France, on est dans un modèle quantitatif, et pas qu'en maths. On a tendance à entendre qu'il faut plus d'heures pour que les élèves soient 'meilleurs'. Or la problématique, c'est la manière d'enseigner une discipline. On manque de bienveillance dans notre manière d'évaluer, on s'intéresse aux meilleurs de la classe et pas au groupe classe complet, etc... Au niveau des profs, il y a des déficits majeurs dans la formation initiale et des déficits majeurs de formation continue. Il faut le dire aussi. Sinon on ne serait pas dernier. Moi je m'inscris en faux, je pense que ce n'est pas parce qu'on met plus d'heures que les élèves sont meilleurs. C'est plus compliqué. Si c'était simplement une question de faire faire beaucoup de maths à tout le monde pour avoir une bonne culture scientifique en France, ça se saurait !"