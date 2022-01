Avec la réforme du bac, les premières épreuves se tiendront cette année au mois de mars. Mais avec l'épidémie qui chamboule la tenue des cours, certains syndicats souhaiteraient un report.

Pour les élèves de terminale, la pression monte © AFP / FREDERICK FLORIN /

Pas de contrôle continu cette fois. Pour la première fois cette année, les élèves de terminale passeront des épreuves du bac en mars, comme le veut la réforme, à savoir deux épreuves de spécialité, qui comptent pour un tiers dans la note finale. Or, l'épidémie de Covid-19 perturbe à nouveau les cours.

Pour les élèves de terminale, la pression monte. Ceux qui suivent la spécialité Sciences économiques et sociales par exemple doivent étudier sept chapitres pour passer l’épreuve du mois de mars. Ils devraient en avoir vu cinq à ce moment de l’année. Or, 7% des enseignants seulement sont dans les temps, selon une enquête de l’Association des professeurs de sciences économiques et sociales (APSES).

Benoît Guyon, le co-président, se dit inquiet. "Ces épreuves arrivent beaucoup trop tôt dans l'année", explique-t-il. "Les élèves ne vont pas être préparés. Non seulement les programmes vont devoir être finis très rapidement, ce qui signifie que les contenus vont être survolés, mais d'autre part on a eu très peu de temps pour entraîner les élèves à ces épreuves." En effet, selon cette même enquête, plus de 70% des professeurs n'ont pas pu faire d'entraînement en conditions réelles, ni de dissertation, ni d’épreuves en quatre heures. "C'est vraiment un handicap pour les élèves", regrette Benoît Guyon. "La plupart vont survoler les notions restantes et risquent d'être un peu secs lorsqu'il faudra rédiger une dissertation pendant quatre heures de temps sur un sujet précis."

Absence des professeurs et des élèves

Toutes les spécialités sont concernées. "Par rapport à ma progression personnelle, je suis en retard tout simplement parce que j'ai eu le Covid", raconte Anne, professeur pour la spécialité Histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques (HGGSP). Les absences pour Covid perturbent en effet les enseignements. Anne a eu un arrêt de travail d'une semaine. "Cela m'a fait perdre 6 heures de cours", précise-t-elle, puisqu’une semaine correspond à 6 heures de cours de spécialité. "Pour vous donner un ordre d'idée, 6h de cours c'est un peu moins d'un quart d'un chapitre. C’est beaucoup. Dans ma spécialité, on est censé traiter 4 chapitres pour les épreuves écrites de mars."

Absences des élèves aussi. "On assiste effectivement à des absences perlées", relate l’enseignante. "Des élèves sont parfois absents 5 jours sur une semaine et puis au bout de 5 jours, on va en avoir deux de plus qui vont être absents, qui n'étaient pas absents au début et cela entraîne un décalage pour le suivi normal des cours et donc des difficultés après pour les élèves à rattraper les cours qu'ils ont manqués. On s'adapte quasiment au jour le jour en fonction des absences et en fonction de notre progression pour essayer de pallier les lacunes des élèves mais c'est assez compliqué et c'est très chronophage."

Des syndicats réclament un report en juin

C’est la première fois que des élèves de terminales passent des épreuves en mars, conséquence de la réforme du baccalauréat et de son articulation avec Parcoursup. Les deux notes de spécialités doivent être intégrées au dossier de l’élève dans Parcoursup, l’examen des dossiers étant prévu en avril et mai. Les enseignants sont très attachés au maintien des épreuves. L’année dernière, cette partie de l’examen avait été supprimée et remplacée par le contrôle continu.

"Nous tenons réellement à ce que les élèves puissent avoir des épreuves de bac mais il faut les reporter au mois de juin", insiste Benoît Guyon. "Nous, à l’APSES, ça fait plus de deux ans qu'on critique ce choix de mettre des écrits si tôt dans l'année, après seulement deux trimestres. On souhaite des épreuves finales mais il faut avoir le temps de préparer les élèves. On est vraiment sur un problème structurel qui est lié à la réforme du lycée, et bien sûr conjoncturel puisqu’en ce mois de janvier, avec la crise sanitaire, on a une scolarité un peu en pointillé."

Plusieurs syndicats d’enseignants réclament également un report de ces épreuves de spécialité au mois de juin. Le ministère de l’Éducation estime qu’il n’y a pas lieu de modifier le calendrier à ce stade.