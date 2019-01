Le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé sur France Culture ce lundi matin le lancement d'un CAPES informatique à la rentrée scolaire 2020.

Le gouvernement souhaite lancer un capes informatique dès 2020. © AFP / Eric FEFERBERG

"Nous allons créer un CAPES informatique qui verra le jour dès 2020 et dans quelques années nous créerons certainement une agrégation d'informatique. Nous consacrons le numérique dans le système. Nous avons besoin d'élèves qui approfondissent leur sens logique grâce à la programmation" a expliqué le ministre à nos confrères de France Culture ce lundi matin.

L'objectif est d'enseigner dans les lycées aux élèves de classes de première et de terminale qui auront choisi la spécialité "Numérique et sciences informatiques" dans le cadre d'une des douze spécialités créées par la réforme du lycée.

Cette réforme remplacera les filières S, ES et L et commencera à s'appliquer à la rentrée prochaine en première. Cette spécialité sera présente dans la moitié des lycées et concerne quatre aspects de l'informatique : les données, les algorithmes, les langages et les machines.

Actuellement, des professeurs volontaires de mathématiques, de physique ou de sciences de l'ingénieur sont formés dans les académies pour enseigner cette discipline, en attendant le futur CAPES d'informatique qui ne verra le jour qu'en 2020. Plus tard, une discipline agrégation sera également dédiée à l'informatique. Mais ce CAPES ne devrait représenter qu'une dizaine de postes.

Il existe déjà, depuis 2 ans, un CAPES de mathématiques option informatique. Car il existe déjà une option informatique et sciences du numérique, suivie par des élèves de terminale. Ce CAPES était donc très attendu, mais c'est la suite logique de l'évolution des enseignements.