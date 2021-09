Les enseignants français "deux fois moins" payés qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas, a regretté lundi Anne Hidalgo sur France Inter. Les chiffres de l'OCDE confirment la comparaison de la candidate à la prochaine présidentielle avec les profs allemands mais pas avec les néerlandais.

Une enseignante de CE2 et sa classe à l'école Jean Moulin de Nogent sur Oise, dans l'Oise © AFP / DELPHINE LEFEBVRE / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

Qu'en est-il vraiment ? "Aujourd'hui en France, le salaire d'un prof, en début de carrière comme en fin de carrière, est deux fois moins élevé que celui qu'il pourrait avoir en Allemagne ou aux Pays-Bas, ça n'est pas normal", a regretté ce matin Anne Hidalgo, candidate à l'élection présidentielle de 2022 et invitée lundi matin sur France Inter. La maire PS de Paris est plutôt dans le vrai pour ce qui concerne l'Allemagne, mais pas pour les Pays-Bas.

C'est vrai, en début et milieu de carrière par rapport à l'Allemagne

Tous les ans l’OCDE publie un rapport sur le sujet et, selon les derniers chiffres de la version 2020, la France arrive à la neuvième place pour la rémunération de ses enseignants, loin derrière l’Allemagne, deuxième, et les Pays-Bas, troisième. En début comme en milieu de carrière, un enseignant du secondaire allemand, en collège par exemple, gagne deux fois plus qu’un français. Il commence sa carrière à 62.000 euros brut par an, contre 29.000 euros brut pour un Français.

Toutefois, l'écart se resserre en fin de carrière, selon Éric Charbonnier, expert à l'OCDE en charge des questions d'éducation. "En fin de carrière nos enseignants gagnent toujours moins qu'en Allemagne, mais environ 50% de moins."

Le salaire n'est pas deux fois plus élevé aux Pays-Bas

"Pour les Pays-Bas l'écart [avec la France] est beaucoup plus faible", poursuit Éric Charbonnier. "Un enseignant hollandais gagne environ deux tiers de plus qu'un Français en début et en milieu de carrière, et là encore cela descend à 50% en fin de carrière. Il y a des écarts très nets, mais pas aussi élevés que ce qu'a déclaré Anne Hidalgo", précise le chercheur.

Globalement, les enseignants français restent parmi les moins bien payés d'Europe de l'Ouest, avec un salaire 7% inférieurs à la moyenne européenne. Après 15 ans de carrière, un enseignant français en primaire, au collège ou au lycée gagne 20% de moins que le salaire moyen des enseignants en Europe, toujours selon l'OCDE. "L'enjeu aujourd'hui est de mieux les rémunérer en début et en milieu de carrière", précise Éric Charbonnier.

Doubler les salaires, "irréaliste"

Pour autant, il estime que doubler le salaire de tous les enseignants, comme le propose Anne Hidalgo, est "irréaliste". "Ça reviendrait à un coût de 20 à 25 milliards d'euros par an. Il faut être réaliste aujourd'hui, et il faut cibler les investissements : peut-être sur les enseignants en début de carrière, et leur permettre d'avoir une progression plus rapide."

La revalorisations salariale annoncée par Jean-Michel Blanquer aux enseignants (400 millions d'euros supplémentaires en 2021 et 245 millions en 2022) va permettre de réduire un peu l'écart avec les autres pays européens. Mais, selon Éric Charbonnier, on ne peut pas miser uniquement sur la hausse des salaires pour rattraper l'Allemagne, les Pays-Bas ou la Suisse. "Si on voulait le faire, il faudrait avoir une réflexion en profondeur sur le métier d'enseignant, qui prendrait en compte le salaire, le temps de travail à l'intérieur des établissements et les évolutions de carrière."

En effet, tous les enseignants européens ne passent pas le même nombre d'heures en classe. Par exemple, les enseignants allemands passent trois à cinq heures de plus dans l'école que les Français — car ils corrigent moins de copies — ce qui réduit le nombre d'enseignants dans le pays et donc le coût financier de l'éducation dans le budget de l'Etat.