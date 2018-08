Pour la première année d'expérience de Parcoursup, les universités semblent désorientées. A un mois de la rentrée elles ne savent pas combien d'étudiants se présenteront à leurs portes.

Parcoursup, page d'accueil de la plateforme © AFP / Lionel BONAVENTURE

C'est la pagaille dans une grand nombre d'établissement supérieurs. Plus de la moitié des futurs étudiants n'ont pas encore validé leur orientation grippant le système. Dans les facs ou les prépas on ne sait pas a combien d'élèves s'attendre.

Près de 17.000 jeunes dont 10.000 bacheliers sont toujours en attente d'une place dans l'enseignement supérieur sur la plateforme Parcoursup, selon la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal. L'année dernière, ils étaient, fin juillet, un peu plus de 65.000 jeunes inscrits sur l'ancienne plateforme d'admission post-bac (APB) sans affectation à l'université. Au total cette année, "ils sont 593.000 à avoir eu un oui définitif et 80% à l'avoir accepté. "On a donc 20% de jeunes qui ont d'autres choix et qui attendent pour voir", selon la ministre.

Ces 20% concernent principalement des jeunes qui attendent de voir s'ils sont pris sur un de leur(s) voeu(x) en liste d'attente. A ce jour, près de 150.000 jeunes ont quitté la plateforme.

Le ministère annonce qu'un bilan sera fait fin septembre.

Plusieurs organisations opposées à la loi sur les nouvelles modalités d'accès à l'université et à Parcoursup -l'Unef (syndicat étudiant), la FCPE (fédération de parents d'élèves), les Ferc-CGT et Snesup-FSU (syndicats d'enseignants du supérieur), l'UNL (syndicat lycéen) et le SAF (syndicat des avocats de France)- ainsi que le président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, ont annoncé mi-juillet avoir saisi le Défenseur des droits pour "faire la lumière sur les modalités de sélection". En début de procédure, 812.000 candidats --lycéens de Terminale et étudiants en réorientation-- avaient confirmé au moins un voeu sur Parcoursup, un chiffre comparable à l'an dernier.