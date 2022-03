Le ministère de l'Education nationale a communiqué ce mercredi les indicateurs de valeur ajoutée (IVAL) des établissements pour le bac 2021. A partir de ces données, France Inter propose un classement des lycées avec le plus fort taux de "valeur ajoutée".

En juillet 2021, ces lycéens découvrent les résultats du baccalauréat 2021 dans un lycée de Périgueux. © AFP / ROMAIN LONGIERAS / HANS LUCAS

Ce sont chaque année des données qui sont scrutées attentivement. Le ministère de l'Education nationale a publié ce mercredi les résultats du taux de réussite au bac des élèves de l'an dernier, dans tous les lycées de France, qu'ils soient de l'enseignement professionnel ou général et public ou privé. Ils font partie de ce que l'on appelle les IVAL : indicateurs de valeur ajoutée. En plus de la réussite, il y a également deux autres facteurs qui sont en pris en compte : le taux de mentions et le taux d'accès au baccalauréat depuis la seconde.

Qu'est-ce que la "Valeur ajoutée" mesurée par le ministère ?

Comme l'explique le ministère sur son site internet, "les IVAL permettent un diagnostic qui va au-delà de celui qui peut être fait à partir des seuls taux de réussite 'bruts' à l’examen." Pour chacun de ces trois facteurs, est ainsi calculée "la valeur ajoutée", qui "mesure la différence entre les résultats obtenus et les résultats qui étaient attendus, compte tenu des caractéristiques scolaires et sociodémographiques des élèves." Autrement dit, cela permet de comparer les établissements pour évaluer leur capacité à accompagner leurs élèves jusqu’à l’examen. Pour obtenir les IVAL, "l’analyse combine des facteurs individuels des élèves et des facteurs liés à la structure de l’établissement."

Classement des lycées avec le plus fort de taux de valeur ajoutée au bac

France Inter s'est ainsi plongé dans le tableau du ministère et a établi un classement des 100 lycées, de la filière générale et technologique ainsi que de la filière professionnelle, publics et privés, qui présentent le plus fort taux de valeur ajoutée dans un facteur en particulier : le taux de réussite au bac. Précision, il ne s'agit pas d'un classement des meilleurs lycées du pays.

Selon notre classement des lycées d'enseignement général et technologique, l'établissement qui arrive en tête est le lycée Raymond Tarcy à Saint-Laurent-Du-Maroni, en Guyane. Sur les 26 candidats, tous ont eu le bac, ce qui fait donc un taux de réussite de 100%. Concernant la "valeur ajoutée" dans cette catégorie, elle est de 14 soit le plus fort taux de France. Suivent ensuite deux autres établissements de Guyane : le lycée Balata à Matoury (34 candidats), avec un taux de réussite de 97% et un une valeur ajoutée de 13 ; puis le lycée Lumina Sophie à Saint-Laurent du Maroni (146 candidats), avec une valeur ajoutée également de 13.

Selon notre classement des lycées professionnels, l'établissement qui arrive en tête est le lycée Jean Joly à Saint-Louis, sur l'île de la Réunion. Les 13 candidats ont eu leur bac, soit un taux de réussite de 100% et une valeur ajoutée de 22. Suivent ensuite : le lycée Chevalier de Saint-Georges aux Abymes, en Guadeloupe, avec une valeur ajoutée de 19 et le lycée parisien Marcel Deprez, avec une valeur ajoutée de 18.