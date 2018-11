Lieu d’apprentissage, l’école existe aussi comme espace de socialisation ; un espace que votre enfant ou adolescent peut prendre en grippe pour des raisons toujours valables, qu'elles se manifestent par une simple inquiétude ou une terreur extrême. L’émission Grand Bien vous fasse vous encourage à communiquer !

Tout au long de la saison radiophonique et de l’année scolaire, Ali Rebeihi réunit régulièrement des spécialistes pour évoquer ces grands maux que sont la phobie ou le harcèlement scolaires.

Tout d’abord, les définitions précises de ces termes, qui permettent de mieux cerner les enjeux ou les impacts psychologiques, que ce soit dans l’enfance ou l’adolescence.

Qu'est-ce que la phobie scolaire ?

Le psychopédagogue Bruno Humbeeck, définit un aspect de la phobie scolaire en révélant que l’élève n’a pas à être motivé pour aller à l’école, qui est un lieu où seules les intelligences conceptuelles et logico-mathématiques sont valorisées :

C'est déjà interpellant d'être inquiet et c'est complètement dramatique d'être terrorisé !

Marie Perarnau, professeure des écoles et chroniqueuse, évoque Le Message Clair parmi les nouvelles pratiques pour un meilleur accueil des émotions des élèves dans le cadre scolaire, une technique développée au Québec par Danielle Jasmin dans la mouvance de la pédagogie Freinet :

On apprend aux enfants à verbaliser leurs émotions par rapport à un camarade.

Pour réécouter l'émission Grand Bien vous fasse du mercredi 7 novembre 2018, Mon enfant n'aime pas l'école, c'est ici !

Qu'est-ce que le harcèlement scolaire ?

Ce jeudi 8 novembre 2018 est journée nationale de lutte contre toutes formes de harcèlement, moqueries, rejets, insultes, brimades, menaces, toutes ces violences souvent peu visibles et qui deviennent de plus en plus insidieuses.

Dans sa publication de ce jour, "Le cyber-harcèlement, ça isole, tout simplement", les journalistes Olivier Bénis et François Rauzy évoquent aussi cette forme de violence virtuelle, et citent Lola Dubini, youtubeuse, qui a subi très longtemps de nombreuses formes de harcèlement et qui défend aujourd'hui la nécessité de la révélation de ces violences :

Une parole libérée doit être une parole protégée.

Par ailleurs, dans une précédente émission de Grand Bien vous fasse, Prévenir le harcèlement scolaire : ce qui marche ici et à l’étranger, Ali Rebeihi recevait un trio de spécialistes pour parler des violences scolaires :

Tous insistent également sur l’importance de la parole, comme expression des émotions, au-delà des sentiments de honte ou de culpabilité.

Bruno Humbeeck affirme que l'adulte qui reçoit la parole du harcelé doit encourager cette démarche :

Une émotion ne pourra jamais être contredite.

Pour en savoir plus sur les émotions

Pour pouvoir mettre des mots sur les émotions, voici Vice-Versa, un film d'animation génial, on en parle même dans l'une des émissions d'Ali Rebeihi !

Une petite fille, Riley, déménage de sa ville natale et entre dans une nouvelle vie, une nouvelle école aussi ; nous voici témoins de tout ce qui se passe dans sa tête !

Vice-Versa explique point par point ce moment de métamorphose de l'adolescence, le développement de la personnalité, au fil des expériences et en fonction du souvenir des événements.

Ce long métrage d'animation des studios Disney et Pixar, sorti en 2015, a remporté en 2016 l'Oscar du meilleur film d'animation.