L’envie de jouer est présente chez tous les enfants : un enfant qui ne joue pas est un enfant qui va mal. D’où vient cette capacité à jouer en toute circonstance ? C’est ce que nous explique le psychiatre pour enfants et adolescents Michaël Larrar dans Les P’tits Bateaux.

Une petite fille et un petit garçon jouant ensemble avec des blocs de bois © Getty

Par le jeu, l’enfant découvre le monde qui l’entoure

Éducatif ou non, le jeu comporte toujours une dimension pédagogique. L’interaction avec le monde extérieur permet à l'enfant d’apprendre des choses de façon ludique et de faire des découvertes. Les jeux sensoriels lui permettent d’explorer les objets et leur texture, leur goût, leur couleur. Voir les réactions positives de l’adulte qui joue avec lui fait office de renforcement positif et l’encourage à explorer également quand il est seul. Le tout petit fonctionnant par mimétisme, le plaisir de l’adulte s’étendra à lui.

Il permet un bon développement du système psychomoteur

Le jeu est intimement lié au développement psychomoteur de l’enfant. Les jeux fonctionnels (courir, emboîter des figures géométriques, faire rouler des petites voitures...) aident à déployer les habiletés physiques des petits. Ils renforcent les muscles, construisent le sens de l’équilibre et la coordination psychomotrice. Le jeu peut aussi participer au développement de la pensée logique par la résolution de problèmes : l’enfant est concentré, ce même quand il est seul, et exerce ses capacités réflexives. Le feedback positif de la part de l’adulte va aussi être constituteur pour l’estime de soi et participer au bien-être de l’enfant. Quand il joue seul, c’est sa capacité à vivre en autonomie qui va se développer.

Enfants jouant au football sur une plage © Getty

L’apprentissage de la vie en société par le jeu

Le jeu est un véritable pilier dans le développement social de l’enfant. Il lui permet d’apprendre les règles du savoir-vivre avec autrui, que ce soit avec les adultes ou avec ses camarades. Il apprend à se faire comprendre, mais aussi à partager et à faire des compromis. C’est une étape essentielle de la socialisation car il consiste en l’appropriation des codes culturels de la société. Les jeux de faire-semblant développent le psychisme par l’identification à un adulte (jouer au docteur...), tout en permettant l’intégration de nouveaux gestes et mots. Le jeu est un espace privilégié pour la création d’un lien avec autrui et permet notamment de renforcer le lien avec les parents par un moment d’échange intime et divertissant.

C'est tellement sérieux de jouer.

Petite-fille jouant avec des cubes en bois sous la supervision de son grand-père © Getty

Jouer pour s’exprimer

C’est par le jeu que l’enfant va pouvoir s’exprimer et développer son langage. Par le jeu symbolique, qui consiste à animer des objets, on fait intervenir la capacité de se représenter des personnes autres que soi. Très utilisé en soins pédopsychiatriques, ce type de jeu permet également de rejouer des scènes traumatiques et d’exprimer des conflits psychiques : l’enfant raconte l’histoire de ce qu’il ressent et de ce qu’il a besoin de vivre sans passer à l’acte. Le jeu est la place de l’expression du vécu et des rêves.

En inventant des histoires dans les jeux symboliques et les jeux de faire semblant, l’enfant stimule sa fibre créative. Il construit son propre monde et mobilise l’ensemble de son potentiel, tout ce qu’il a appris et compris : il s’approprie ses connaissances et s’individualise par l’invention de personnages et de situations.

C'est une capacité extraordinaire qu'ont les enfants en toutes circonstances, même dans des circonstances dramatiques, comme à l'hôpital. Ils continuent à jouer alors que tout le monde s'éteint.

Pour aller plus loin

