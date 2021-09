Dans les départements où le taux d'incidence passe durablement sous le seuil d'alerte à 50 cas hebdomadaires pour 100 000 habitants, le protocole sanitaire dans les écoles primaires sera assoupli à partir du 4 octobre, annonce le gouvernement. Cela signifie la fin de l'obligation du port du masque pour les élèves.

La mesure entrera en vigueur le 4 octobre © AFP / Adrien Nowak

Petite respiration à venir pour vos enfants : à partir du 4 octobre, l'obligation du port du masque sera levée pour les enfants et les adultes à l'école primaire dans les départements où l'épidémie est la moins forte. C'est le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui l'a annoncé ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres, suivi du ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, alors que des annonces étaient plutôt attendues en vue d'un assouplissement du pass sanitaire, en vain. Seuls les enfants sont concernés pour l'instant, mais la mesure pourrait être étendue aux adultes.

Si la bonne situation sanitaire se confirme

Concrètement, à partir du 4 octobre, dans les départements "où le taux d'incidence se stabilise au-dessous du seuil de 50 pour 100 000 habitants", soit en dessous du seuil d'alerte, les établissements passeront en protocole sanitaire de niveau 1, synonyme de la fin de l'obligation du port du masque en primaire. Précisons que cette stabilisation, dont parle Gabriel Attal, signifie que le changement de protocole sanitaire ne se fera que si le taux d'incidence reste au moins cinq jours sous le seuil d'alerte. Autrement dit, si la bonne situation sanitaire se confirme sur plusieurs jours. À cette heure, 40 départements (en métropole) sont sous ce seuil.

Elèves ET adultes ?

Le porte-parole du gouvernement évoquait cet assouplissement pour les enfants lors de son point presse. En début d'après-midi, Jean-Michel Blanquer, a d'abord justifié ce choix, en faisant "ce que nous avions dit, c'est-à-dire quand ça s'améliore, on peut se permettre d'envisager d'alléger le protocole (…) progressivement et en douceur." Il a précisé par la suite qu'élèves "et adultes pourront ne pas porter le masque,". Mais selon nos informations, le ministre aurait parlé trop vite. Au ministère, une source nous explique que le conseil scientifique a été saisi pour donner son avis sur cette extension aux adultes. Le ministre de l'Education consultera ensuite les syndicats d'enseignants lundi prochain avant de rendre sa décision.