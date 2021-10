Un rapport remis ce mercredi à la ministre du Travail, Elisabeth Borne, préconise la mise en place progressive d'un droit opposable à une offre d'accueil d'enfants publique ou conventionnée, afin de mieux permettre conciliation entre vie familiale et vie professionnelle.

Il ne s'agirait pas pour les parents d'un droit à obtenir automatiquement une place en crèche © AFP / Sebastian Gollnow

Pour les auteurs du rapport, la période du Covid a montré le besoin de revoir la façon dont s'organisent vie familiale et vie des entreprises. L'universitaire, Julien Damon, et la dirigeante de Schneider Electric, Christel Heydemann, proposent ainsi au gouvernement un certain nombres de pistes pour mieux concilier les deux. Parmi ces solutions, une grande réforme du congé familial, mais aussi la création d'un droit opposable à la garde d'enfants.

Prise en charge extérieure dès 1 an

Selon la dernière enquête CNAF-TMO de 2019, les jeunes parents aujourd'hui aspirent à être plus présents avec leur bébé puis leur jeune enfant. Une majorité de parents souhaitent rester avec leur enfant la première année (86% entre 0 et 6 mois ; 47% entre 6 mois et 1 an) car c'est à leurs yeux le mode de garde le plus adapté. Ainsi, les auteurs du rapport préconisent pour la première année de l'enfant un congé parental renforcé, moins long (6 mois pour chaque parent) mais mieux indemnisé. En suivant la même logique -le fait que les parents préfèrent une prise en charge extérieure (crèche, assistante maternelle) à partir du premier anniversaire de l'enfant- il est nécessaire, disent-ils, de créer un service public de la petite enfance (SSPPE) ou "droit opposable" à la garde d'enfant.

Obtenir une place en crèche ou avec une assistante maternelle, est une bataille à laquelle sont confrontés de nombreux parents. Ils doivent pouvoir bénéficier d'une "offre d'accueil publique ou conventionnée suffisante", mais malgré les efforts des différents gouvernements ces trente dernières années en matière de petite enfance, cette offre à l'heure actuelle est insuffisante. C'est là que ce droit opposable entrerait en jeu, un "droit des parents à disposer d'une solution de qualité pour l'accueil et la socialisation de leur enfant pendant qu'ils travaillent ou recherchent un emploi", peut-on lire dans le rapport.

Pas de place automatique en crèche

"Il y a plein de droits qui sont opposables dans le système français d'éducation et de protection sociale. Par exemple, lorsque vous avez entre 6 et 18 ans, vous avez le droit à être scolarisé. Celui pour la garde d'enfants, ce serait la même chose", précise Julien Damon, pour éviter la comparaison avec le droit opposable au logement, qui a déjà conduit l'État à être condamné pour ses manquements. Autrement dit, il ne s'agirait pas pour les parents d'un droit à obtenir automatiquement une place en crèche, mais d'un droit à une offre de service, public ou privé, de qualité (mesurée par les pouvoirs publics) pour la garde d'enfant.

Pour cela, le rapport propose qu'une compétence soit donnée aux collectivités territoriales, "plus précisément les communes et intercommunalités, pour avoir l'obligation d'organiser ce service et de gérer cette offre avec les caisses d'allocation familiales." Mais cette opération n'a rien de simple. Les auteurs reconnaissent même que cela serait techniquement difficile, notamment à cause du transfert d'agréments des départements aux CAF. La question du coût pour les municipalités reste également un problème. Ainsi en cas d'offre toujours insuffisante, les auteurs du rapport préconisent une "indemnisation des parents".