Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé ce vendredi matin que 22 établissements scolaires étaient actuellement fermés en France, en raison de cas avérés de Covid-19. Une centaine de classes sont également fermées.

A l'heure actuelle, 22 écoles ont fermé leurs portes © AFP / Tom GRIMBERT / Hans Lucas

En cette fin de semaine de reprise des cours pour les écoliers, collégiens et lycéens, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a annoncé sur Europe 1 ce vendredi matin que 22 établissements scolaires avaient dû fermer leurs portes en raison de cas avérés de Covid-19. Il s'agit de 10 écoles en métropole et 12 à La Réunion.

En plus de ces 22 fermetures, "une centaine de classes" sont fermées. Un nombre qui "varie évidemment chaque jour", quelque 250 protocoles étant lancés pour des suspicions de cas pour la plupart "liées à des facteurs externes à l'école". Selon le ministère, il s'agit plutôt d'un nombre entre 120 et 130 classes. Invité sur France Inter la semaine dernière, le ministre avait en effet expliqué que des écoles pourraient être fermées du jour au lendemain, en cas de nécessité.

Jean-Michel Blanquer a rappelé que "s'il y a plus de trois cas de Covid ça déclenche la fermeture d'une structure scolaire". Mais selon lui "malgré les peurs, tout le monde est rentré et cela me réjouit beaucoup".

"Mon objectif est que les familles ne soient pas perturbées dans leur vie courante", a déclaré le ministre, expliquant qu'en cas de "phénomènes amples de fermeture dans le futur, on déclencherait un protocole permettant d'aider les familles".