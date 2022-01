La majorité des syndicats d'enseignants ont appelé à une grève nationale ce jeudi dans les établissements scolaires du pays. Révoltés contre le protocole sanitaire en place, ils dénoncent la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Selon le Snuipp-FSU, la mobilisation s'annonce "historique".

Le mardi 10 novembre 2020, une journée de grève avait été organisée dans les établissements scolaires de Paris, contre un protocole sanitaire jugé insuffisant par les professeurs et élèves. © Maxppp / Sadak Souici / Le Pictorium

La rentrée scolaire est décidément mouvementée pour le ministère de l'Éducation nationale. Après avoir assoupli à plusieurs reprises le protocole sanitaire, il doit désormais faire face à une grève nationale, suite à un appel lancé par la majorité des syndicats d'enseignants. Prévue jeudi 13 janvier, la mobilisation s'annonce "historique" selon le Snuipp-FSU. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce mouvement de contestation, auquel se joignent les personnels de direction, de l'inspection pédagogique, mais aussi des CPE, des AESH ou encore des infirmières scolaires.

Pourquoi les syndicats d'enseignants lancent-ils un appel à la grève ?

L'appel a été lancé vendredi dernier. Afin de dénoncer "une pagaille indescriptible" dans les établissements en raison de l'épidémie de Covid-19, la grande majorité des syndicats d'enseignants appellent à la grève nationale ce jeudi dans les écoles, collèges et lycées.

Dans un communiqué, le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire, évoque "un sentiment fort d'abandon et de colère parmi les personnels des écoles" et critique le "chaos", le "mépris" et les "mensonges". Dans son viseur, le protocole sanitaire, qui n'arrête d'ailleurs pas de changer. "Non seulement le protocole actuel ne protège pas les élèves, les personnels et leurs familles mais de plus il désorganise complètement l'école. Ainsi, contrairement aux affirmations gouvernementales répétées, ce n'est pas l'école qui est ouverte mais une forme de garderie". Selon le syndicat, "dans les conditions actuelles, les élèves ne peuvent pas apprendre correctement, leur nombre étant très fluctuant et l'enseignement hybride entre présentiel et distanciel impossible à mettre en œuvre". Le Snuipp-FSU pointe aussi "le non remplacement des enseignants et enseignantes malades qui devient intenable".

Le SE-Unsa appelle les enseignants et autres intervenants "à se mettre en grève", "pour faire entendre au ministre que l'école et ses personnels ne peuvent plus tenir avec des protocoles irréalisables et changeant de jour en jour". "Nous avons essayé de toutes les façons pour l'exprimer et on n'a pas été entendus. Sur le terrain, la tension est extrêmement forte", s'alarme Stéphane Crochet, son secrétaire général. Au sujet des enseignants, "on n'a jamais vu ce niveau d'exaspération, d'épuisement, avec des collègues en pleurs qui passent leurs soirées à envoyer des messages aux familles pour faire comprendre la nouvelle procédure."

Rapidement, d'autres syndicats ont réagi et appelé eux-aussi à la grève : Snalc, CGT Educ'action, Sud Education et FO. Le Snes-FSU, premier syndicat dans les collèges et les lycées, rejoint le mouvement et regrette que "les mesures prises so(ie)nt notoirement insuffisantes". "Quelques jours après la rentrée, les collèges et les lycées sont déjà au bord de la rupture : vies scolaires submergées par la gestion des absences et des cas contacts, professeurs non remplacés, demi-pension en mode dégradé, absence de capteurs de CO2, impossibilité d'aérer correctement les salles...", écrit le syndicat dans un communiqué.

Les enseignants avaient jusqu'à lundi soir pour se déclarer grévistes.

Si le gouvernement comptait sur l'allégement du protocole sanitaire, annoncé lundi par Jean Castex, pour calmer la colère, c'est raté. "Ça part dans tous les sens et le responsable du désordre dans les écoles, c'est (le ministre de l'Education Jean-Michel) Blanquer", assène Guislaine David, secrétaire générale du Snuipp-FSU, le premier syndicat du primaire.

L'appel à la grève a été lancé par les syndicats d'enseignants mais il est soutenu par d'autres syndicats, comme par exemple le Syndicat national des personnels de direction de l'Éducation nationale (SNPDEN), qui appelle également à une "journée administration morte" le 14 janvier.

Quelles sont les revendications ?

Les syndicats demandent de revoir totalement le protocole sanitaire en place et réclament "le retour à la règle protectrice : un cas positif" signifie la "fermeture de la classe". Autres exigences : "l'isolement des cas contacts intrafamiliaux et une politique de tests préventifs hebdomadaires salivaires systématiques", explique le Snuipp-FSU.

Selon ce syndicat d'enseignants, majoritaire dans le premier degré, "le ministre clame maintenir les écoles ouvertes mais le choix politique du gouvernement est bien d'assurer l'accueil des élèves, pour permettre aux parents d'aller travailler, au dépens de la santé des personnels, de celle des enfants, de leurs familles. Sur le terrain, la réalité est bien tout autre, les directeurs, directrices et les enseignants, enseignantes ne peuvent plus exercer correctement leurs missions d'enseignement".

Il réclame également que les personnels soient "équipés dès maintenant de masques chirurgicaux, et FFP2 pour ceux qui le souhaitent, des autotests doivent leur être fournis et les salles de classe et de restauration équipées en capteurs de CO2".

Enfin, sur la question des remplaçants, "le ministère doit enfin élargir le vivier de personnels remplaçants pour pallier les absences en abondant (...) les listes complémentaires ainsi qu'en recrutant des titulaires via un collectif budgétaire".

Quel niveau de mobilisation ?

La colère est forte et le Snuipp-FSU a annoncé mardi que 75% des enseignants du premier degré seraient grévistes jeudi et que la moitié des écoles seraient fermées. "Cette mobilisation historique par son ampleur sur ces vingt dernières années n'est pas une grève contre le virus mais illustre le ras-le-bol grandissant dans les écoles", écrit le syndicat dans un communiqué, en réponse au ministre de l'éducation.

En Seine-Saint-Denis, le Snuipp-FSU prévoit que 80% des enseignants du premier degré seront grévistes. "Non, Monsieur le ministre, 80% des collègues de Seine-Saint-Denis ne sont pas en grève contre un virus mais contre votre mépris", écrit-il dans un communiqué. "Dans le département de la Seine-Saint-Denis, plus d'une école sur deux sera fermée ce jeudi 13 janvier."

Quelles réactions suite à cet appel à la grève ?

Très critiqué et contesté, le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a évidemment réagi à ce mouvement de grève. Mardi, il a appelé à "l'unité de la Nation autour de son école", arguant qu'"on ne fait pas une grève contre un virus". "Je sais qu'il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de nervosité, donc moi j'en appelle à la fois au sang-froid, à ne pas confondre les sujets, on est en campagne présidentielle, certains opposants essaient d'en faire un thème", a regretté le ministre sur BFMTV. Pour Jean-Michel Blanquer, "c'est dommage d'avoir une journée qui va perturber davantage le système". "Il y a des problèmes, je suis le premier à le reconnaître, c'est difficile mais c'est difficile dans tous les pays. "Comme je formule l'espoir que c'est notre dernière vague, ça serait dommage de se diviser dans cette dernière ligne droite qui est très dure, très compliquée pour tous les acteurs", a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron a reconnu mardi "la lassitude" des enseignants et des parents d'élèves face aux protocoles mais demandé "de la patience" tout en défendant son choix de laisser les écoles ouvertes.

Parmi les autres réactions politiques, celle de Gérard Larcher, président du Sénat. Sur France Inter mardi, il a dit apporter son "soutien" aux parents et enseignants, mais ne soutient "pas la grève" qui est prévue.

Quant à Marine Le Pen, La candidate du RN à la présidentielle a dit mercredi comprendre "parfaitement la grève" des enseignants contre les protocoles successifs qui, pour elle, "ne servent à rien". "Les enseignants ne sont pas lassés comme le pense le président de la République. Ils sont exaspérés et c'est une authentique et légitime exaspération", a déclaré sur BFMTV. "Les quatre protocoles qui changent tous les 48 heures (...) sont en train de rendre les parents et les enseignants fous", selon Marine Le Pen. "Moi je suis pour arrêter tout cela, arrêter de voir ces enfants pleurer" pendant les tests car "c'est de la maltraitance", a affirmé la candidate d'extrême droite en suggérant, à la place, de prendre la température des élèves. "Pourquoi faire souffrir les gens, leur pourrir l'existence pour des choses qui ne servent strictement à rien ?".

Dans un tweet publié ce matin, le candidat écologiste à la présidentielle, Yannick Jadot, réagit lui aussi. "Que le gouvernement cesse de prendre nos enfants pour des cobayes !" "Troisième protocole sanitaire à l’école en une semaine, tests douloureux à répétition, contraintes pesantes : nous demandons que les enseignants, les parents et les enfants soient écoutés dans la crise sanitaire".

Du côté des syndicat de parents d'élève, cette grève divise. La FCPE, première fédération de parents d'élèves en France, lance un appel à une "journée blanche" ce jeudi et demande aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. "Il est grand temps de mettre la personne de l’enfant et ce qu’il vit dans le protocole d’isolement au centre de l’échiquier", écrit le syndicat sur son site internet. La FCPE réclame que "des moyens en masques, capteurs C02, purificateurs d’air et savons soient véritablement fournis aux écoles". Elle dénonce également "un véritable casse-tête à gérer" avec le protocole sanitaire.

Cette colère des personnels n'est pas un épiphénomène conjoncturel mais prend racine à la fois dans l'incapacité doublée d'incompétence à gérer la crise sanitaire à l'école et aussi plus globalement dans la politique éducative conduite depuis cinq ans qui abîme l'école et méprise les personnels"

À l'inverse, la PEEP, via son vice-président Laurent Zameczkowski, estime qu'il y a "d'autres moyens de se faire entendre que de faire grève dans cette situation en plein pic épidémique, et une fois de plus, cela pénalise les élèves et les parents". La PEEP soutient certaines revendications syndicales comme l’installation de capteurs de CO2. Ils doivent être "rendus obligatoires dans toutes les salles de classe", a-t-il expliqué hier sur France Info. Laurent Zameczkowski demande également une distribution de masques FFP2. "Ces masques sont une nécessité par exemple, pour des enseignants fragiles ou pour ceux qui sont en maternelle", ajoute-t-il. En revanche, il n’est pas favorable à un retour en arrière au niveau du protocole notamment la fermeture des classes dès le premier cas de Covid-19. Cela "risquerait d'occasionner la fermeture en masse des classes des écoles. Donc forcément, ce n’est pas un point que nous soutenons", justifie-t-il.

Le Snuipp-FSU prévient d'ores-et-déjà "qu'après le 13 janvier, si besoin, il proposera de nouvelles mobilisations unitaires face au mépris gouvernemental, pour la sécurité sanitaire de l'école et le nécessaire recrutement de personnels". "Cette colère des personnels n'est pas un épiphénomène conjoncturel mais prend racine à la fois dans l'incapacité doublée d'incompétence à gérer la crise sanitaire à l'école et aussi plus globalement dans la politique éducative conduite depuis cinq ans qui abîme l'école et méprise les personnels", assure le syndicat.