Les résultats Parcoursup tombent ce jeudi à 19 heures. Les 936 000 candidats vont commencer à recevoir les réponses aux vœux qu'ils ont formulés. Comme chaque année, un pic de connexion est attendu après la divulgation des résultats.

Quelques 936 000 candidats, dont 627 000 élèves de terminale, attendent cette année leurs résultats. © AFP / DENIS CHARLET

C'est à 19 heures aujourd'hui que le suspense Parcoursup va prendre fin pour les 936 000 candidats dont 627 000 élèves de terminale. Ils vont commencer à recevoir des réponses qui s'échelonneront jusqu'au 15 juillet pour la phase principale. Plus de 11 millions de vœux ont été formulés pour des cursus sous statut étudiant, en légère augmentation par rapport à 2021. Les candidats ont demandé entre 12 et 13 formations en moyenne.

La licence et le BTS sont les formations les plus demandées puisque 69% des candidats ont formulé au moins un vœu en licence et 47% en BTS. Vient ensuite pour un tiers des candidats, le nouveau BUT, Bachelor universitaire de technologie qui remplace le DUT et s'obtient en 3 ans. Arrivent ensuite la licence d'accès santé, les classes préparatoires et les instituts de formation en soins infirmiers.

Un pic de connexions attendu

La nouveauté, c'est que de plus en plus de lycéens choisissent leur domaine d'études en fonction de leurs enseignements de spécialité, suivis en Première et en Terminale. Pour les dix combinaisons d’enseignements de spécialité les plus fréquentes, choisies par 79 % de ces terminales, les vœux sont cohérents, comme le souligne Jérôme Teillard, chef de projet Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur : "Par exemple, à peu près 58% des lycéens de terminale qui ont fait des choix de spécialité en mathématiques et physique-chimie ont confirmé des vœux dans des classes préparatoires et à 40% dans des écoles d'ingénieurs". "On constate aussi que ceux qui ont choisi la spécialité science et vie de la terre choisissent en majorité des formations en santé, notamment lorsqu'ils font par exemple sciences et vie de la terre et physique-chimie, ils sont 70% à faire des vœux dans les licences avec option santé, ils sont 60% à avoir fait des vœux dans les parcours d'accès santé et 25% d'entre eux dans des formations en soins infirmiers".

Et Jérôme Teillard s'en félicite : "Je pense que c'est une bonne nouvelle parce que cela montre que les lycéens réfléchissent à leur orientation et qu'ils sont plus acteurs de leur parcours. Cela se traduit dans les faits par une projection vers l'enseignement supérieur cohérente avec leurs choix au lycée. C'est plutôt un élément positif."

Est-ce que cela signifie que les erreurs d'orientation seront moins fréquentes à l'avenir ? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Cette année, le nombre d'étudiants en réorientation inscrits sur Parcoursup a augmenté de 2% par rapport à 2021. Ils sont 186 000 à vouloir changer de voie. Le responsable de la plateforme reconnaît en effet qu' "il faudra suivre l'évolution dans le temps puisque c'est encore un processus nouveau mais l'objectif des ministères de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur, c'est bien cette continuité qui permet de trouver de la cohérence entre le parcours au lycée et les choix de poursuite d'études".

Un conseil : "rester serein"

Son conseil aux candidats à l'approche des résultats : "rester serein". Il précise que "pendant les premières heures, les candidats auront accès au site en mode visualisation et ensuite, quand le pic de connexions, sera un peu retombé, ils auront accès en totalité pour faire leur choix".

Jérôme Teillard ajoute enfin que pour toutes les proposions reçues les 2, 3, 4, 5 et 6 juin, "la réponse devra être donnée au plus tard le 7 juin à 23h59. En raison du lundi de Pentecôte, on permet aux candidats d'avoir un délai un peu plus long pour discuter en famille, parce que c'est important, mais aussi pour avoir un retour le mardi 7 juin de leur professeur principal". Pour la suite de la procédure, le délai sera de 2 jours pour choisir. La phase principale s'achève le 15 juillet.