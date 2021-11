Carl Craig : "Je veux que la musique électronique reste underground !"

France Inter a rencontré Carl Craig, pionnier de la musique techno de Detroit, de passage à Paris pour un DJ set et à l'occasion de la sortie d'un documentaire sur ce mouvement musical. Il revient sur son parcours et l'histoire commune entre cette musique et la ville du Michigan.

Carl Craig photographié en avril 2019. © Getty / Christie Goodwin

Avec Derrick May et Jeff Mills, Carl Craig est un pionnier de la musique techno de Detroit. Depuis 40 ans, il a posé les bases d’une musique qui aujourd’hui est devenue immensément populaire. Carl Craig était à Paris pour une soirée qui lui était consacrée au club Silencio. Enfin de retour sur les routes, il est heureux de "de pouvoir voyager à nouveau, de revoir des gens, revivre une vie presque normale." Il a accepté de revisiter son parcours, pour France Inter.

FRANCE INTER : Vous êtes à Paris pour un DJ set au club le Silencio, mais vous êtes également en France car le documentaire "Never stop" de Jacqueline Caux, sur la techno de Detroit, est diffusé lors de cette soirée. Pourquoi cette musique est-elle née dans cette ville ?

CARL CRAIG : "Grande question ! Bien sûr cela a à voir avec le côté industriel de notre ville. Utiliser les machines pour créer des choses nouvelles est un paramètre important, mais cela vient aussi du fait que ces gosses noirs ne sont pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Ils ont utilisé les machines et leur imagination dans une époque où la science-fiction et le côté futuriste étaient omniprésents. On parlait alors de musique progressive avant la techno. Cela signifiait qu’on passait à quelque chose d’autre. Moi grandissant à Detroit dans un quartier qui était en train de mourir et qui tombait en ruine, on jouait au basket et on écoutait cette musique 'progressive', ça m’a frappé, et quand j’ai pu m’acheter des synthétiseurs j’ai pris cette direction. C’était une explosion de musiques. Il y avait toutes ces musiques avec des synthés. Ces titres 'new romantic' comme le groupe Visage ou Orchestral Manœuvre in The Dark qui venaient d’Angleterre nous touchaient autant que Kraftwerk. A 15 ans, on faisait du breakdance sur l’album 'Computer world' de Kraftwerk. Ce disque a eu une influence immense sur Detroit."

Kraftwerk et les musiques "indus" étaient très joués dans les radios de Detroit dans les années 80 ?

"Kraftwerk était joué dans la ville depuis 1981, et j’avais 13 ans. Je parlais l’autre jour aux membres de Throbbing Gristle et je leur disais : 'Pouvez-vous imaginer de jeunes noirs à Detroit en train d’écouter votre musique industrielle venant d’Angleterre ?!' C’était presque un discours politique. Nous, jeunes noirs s’emparant de cette musique venue d’Angleterre pour en faire quelque chose de nouveau. Oui c’est votre musique mais on la prend et maintenant elle est à nous !"

Les musiques électroniques sont devenues très populaires, très mainstream alors qu’il y a 40 ans certains disaient que ce n’était pas de la musique.

"Oui et moi je veux que la musique reste underground ! C’est ce que je veux plus que tout au monde. Je veux que la musique électronique reste underground. Je crois qu’il est temps de faire la différence entre la bonne et la mauvaise musique, entre la musique commerciale et la musique underground. Il y a 40 ans on disait qu’un DJ n’était pas un musicien. La logique a changé évidemment. Moi je joue ma propre musique, j’ai produit des disques de techno, de jazz, de classique… Bref personne ne peut plus dire que je ne suis pas un musicien !"