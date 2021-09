Qui sont ces 19 hommes parvenus à prendre le contrôle de ces quatre avions, à déjouer les contrôles de sécurité mis en place aux aéroports de Boston, New York et de Dulles ? Tous sont recrutés par Kha...

Vingt ans après les attentats du 11 septembre 2001, perpétrés à New York au World Trade center, visant les tours jumelles, et qui ébranlèrent les Etats-Unis comme le monde entier, Grégory Philipps, correspondant de France-Inter aux Etats-Unis, revisite l’évènement le plus tragique du XXIe siècle sinon de l’histoire.

Il est parti retrouver les rescapés, les pompiers, les enquêteurs du FBI et de la CIA pour comprendre comment, depuis l'Afghanistan, en moins de deux ans de préparation, avec un budget estimé à environ 500 000 dollars, l'organisation Al-Qaïda a pu mener ses attaques qui allaient changer la face du monde. Il souhaitait également raconter les vies brisées, les failles des services de renseignement, le procès impossible des commanditaires… En redonnant la parole aux victimes, à celles et ceux qui ont vécu l'évènement au plus près, on mesure combien ce 11 septembre 2001 a marqué nos vies et a représenté un tournant de notre histoire contemporaine.

L'équipe

Ecriture : Grégory Philipps, Charlotte Mattout, Thibaut Cavaillès

Réalisation : Fabrice Laigle

