Au début de l’année 2014, un groupe de combattants français et belges joue les fossoyeurs dans la région d’Alep, et se filme avec un téléphone portable, devant des têtes fraîchement coupées. Le report...

"Quatre ans après les attentats, l’enquête judiciaire s’achève. Je l’ai suivie comme journaliste au service enquêtes-justice de France Inter, avide de comprendre comment ces hommes avaient pu venir tuer 130 personnes à Paris et Saint-Denis. Leurs complices ont fait encore 32 victimes, quatre mois plus tard à Bruxelles. Cette série en podcast me permet de raconter le parcours des terroristes, et de leurs commanditaires, à partir d’interviews, d’archives sonores et sur la base de documents judiciaires."

- Sara Ghibaudo

